Galatasaray'a 12. Fransız: Bitshiabu
Galatasaray, 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu transfer ederek kulüp tarihindeki 12. Fransız ve 220. yabancı oyuncu oldu. Genç futbolcu, Fransa alt yaş millî takımlarında 21 maça çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferi El Chadaille Bitshiabu, sarı-kırmızılıların tarihindeki 12. Fransız futbolcu oldu.
Galatasaray, bu yaz transfer döneminde yabancı oyunculardan Fransız Lesley Ugochukwu, Rus Aleksey Batrakov ve Portekizli Rafael Leao'nun ardından 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.
El Chadaille Bitshiabu, böylece Galatasaray tarihindeki 12. Fransız oyuncu olarak kayıtlara geçti.
Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Fransız futbolculardan Didier Six, Sebastien Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele ve Lesley Ugochukwu ile sözleşme imzaladı.
Yabancı sayısı 220'ye çıktı
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu, kulüp tarihindeki 220. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan Bitshiabu'nun transferine kadar 6 kıta ve 55 ülkeden 219 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Bitshiabu'nun transferiyle Galatasaray tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 220'ye yükseldi.
Fransa'nın alt yaş kategorilerinde forma giydi
Bitshiabu, Fransa'nın alt yaş milli takımlarında 21 maça çıktı.
Fransa'nın 17 yaş altı takımında 9 maça çıkan genç futbolcu, ayrıca 18 yaş altı takımında 6, 19 yaş altı takımında 5 ve 20 yaş altı takımında 1 maç oynadı.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 67 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 8 futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı Pierre Esser, Kerem Demirbay ve İlkay Gündoğan, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|25
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sejdic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|15
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
|Fransa
|12
|Didier Six, Sebastien Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu
|Almanya
|11
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane, İlkay Gündoğan
|Kolombiya
|9
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta, Yaser Asprilla
|Hollanda
|8
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt, Noa Lang
|Arjantin
|7
|Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
|Fildişi Sahili
|7
|Abdul Kader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo
|Portekiz
|7
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira, Rafael Leao
|Nijerya
|6
|Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
|İsviçre
|6
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
|İspanya
|6
|Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
|Belçika
|5
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Michy Batshuayi
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|İsveç
|4
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
|Uruguay
|4
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|4
|Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
|Senegal
|4
|Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
|Norveç
|3
|Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
|Fas
|3
|Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
|Danimarka
|3
|Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
|Polonya
|3
|Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|Japonya
|2
|Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
|Cezayir
|2
|Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
|ABD
|2
|Brad Friedel, DeAndre Yedlin
|İtalya
|2
|Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
|Sırbistan
|1
|Sasa Ilic
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Kuzey Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
|Yunanistan
|1
|Konstantinos Mitroglou
|Gabon
|1
|Mario Lemina
|Mısır
|1
|Mustafa Muhammed
|Şili
|1
|Erick Pulgar
|Avusturya
|1
|Yusuf Demir
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Kanada
|1
|Samuel Adekugbe
|Macaristan
|1
|Roland Sallai
|Gine-Bissau
|1
|Renato Nhaga
|Rusya
|1
|Aleksey Batrakov