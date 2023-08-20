Eker Olympos Regatta yelken yarışında Tirilye Koy İçi Etabı'nın grup liderleri belli oldu

Denizhan KARAHANCI- Yiğithan HÜYÜK / MUDANYA-BURSA,(DHA)-

Yelken sezonunun merakla beklenen yarışlarından, 11'inci Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) ? Eker Olympos Regatta başladı. Moda-Tirilye-Moda etaplarında düzenlenen yarış, Moda Deniz Kulübü açıklarında 26 teknenin katılımıyla start aldı. Tirilye'de gerçekleşen Koy İçi Yarışı etabının birincileri de belli oldu.

Türkiye'nin en iyi yat yarışçıların mücadele ettiği 11. Eker Olympos Regatta'da ilk iki etap tamamlandı. Moda Deniz Kulübü önünden 18 Ağustos'ta saat 18.30'da verilen startın ardından, tekneler gece boyunca Marmara Denizi geçerek Mudanya'nın, Tirilye Mahallesi'ne ulaştı. TAYK-Eker Olympos Regatta, dün Tirilye'deki Koy Yarışları ile devam etti. Teknik bilgiyle fiziksel eforun bir arada olduğu, hava ve deniz şartları nedeniyle de zorluk derecesi çok yüksek bir yarış olan Tirilye Koy İçi Etabı, tüm katılımcılara büyük bir deneyim yaşattı.

'EKER TEKNESİ İLE İLK FİNİŞİ BİZ YAPTIK'

Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü ve Eker Sailing Team Dümencisi Ahmet Eker, İstanbul ve Bursa'daki yelkencilerin buluştuğu bu organizasyondan mutluluk duyduğunu söyleyerek, 'Çok güzel bir yarış oldu, ilk defa rekor bekliyorduk. Ama daha farklı bir şey oldu. 10 yıldır Linnan Orient Ekspres bu sefer ilk finişi yapamadı. Onun yerine Eker teknesiyle ilk finişi biz yaptık. Bu yarış bütün yelkencilerin çok beklediği ve sevdiği bir yarış. Tirilye, Bursa'nın çok güzel bir beldesi, burada gerçekten İstanbullu yelkencileri ağırlamak çok hoşumuza gidiyor ve her sene düzenliyoruz' dedi.

Her sene yarışın kalitesinin ve katılım sayısının arttığını söyleyen Eker, 'Birçok teknenin sponsoru burada. Yat sporu takım ruhunu geliştirmek ve takım çalışmasını ilerletmek için önemli bir spor. Bu yarışa 15 kurumsal firma katılıyor. Dolayısıyla firmalar için yelken sporu ve yat yarışçılığı gerçekten çok önemli bir spor' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ GRUP VE TOPLAMDA BİRİNCİLİK'

ENKA Yelken Taktisyeni Levent Peynirci ise şiddetli bir rüzgarla, İstanbul'dan Tirilye'ye geldiklerini ifade etti. Genellikle her sene bugünlerde bölgede rüzgarın sert estiğini kaydeden Peynirci, "Yine bizi karşıladı ve finişte de yine gelenekselleşen küçük bir oyun oluyor. Yine finişte aynı oyunla, hızlı bir şekilde o oyunu atlatarak finişe girdik. Grubumuzda ve toplamda ilk yarışı ikinci tamamladık. Tirilye'de şamandıra yarışı var. Yarın da buradan İstanbul'a döneceğiz. Hedefimiz grup ve toplamda birincilik? dedi.

'TEKNEDE KADIN OLMAK ZOR DEĞİL

2019 yılından bu yana Coca-Cola içecek bünyesinde eğitim aldığını söyleyen, yelken sporcusu Ece Akgün de Tirilye'de ikinci senesi olduğunu ve bu seneki yarışın çok zorlu geçtiğini söyledi. Akgün, takımın genel olarak erkek ağırlıklı olduğunu ama her sene kadın sporcuların da arttığını belirterek, 'Özellikle geçen haftalarda yapılan Fifty Fifty Cup'ta hem birinci olduk hem de kadın eşitliğini de teknemizde sağlamış olduk. Teknede kadın olmak zor değil' dedi.

İKİNCİ ETABIN BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Eker Olympos Regatta 2023 kapsamında; 18 Ağustos'ta yapılan Moda ? Tirilye etabının ardından, 19 Ağustos'ta Tirilye'de gerçekleşen Koy İçi Yarışı etabının birincileri de belli oldu. İkinci etabın kategori liderleri şu şekilde sıralandı:

IRC 0: Orient Express 6- IRC I: Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı Fenerbahçe 1

IRC II: Eker Efsane Sailing Team - Das Dojo

IRC III: Gemicioğlu Yelken Takımı ? Bled2

MARİNADA YORGUNLUK PARTİSİ

Tirilye Koy İçi Yarışlarına katılan yelkenciler, yorgunluklarını Marina Partisi'nde attı. Aynı zamanda ilk iki etabın liderlerine ödülleri takdim edildi. Eker Olympos Regatta 2023'te kupaya uzanan takım Tirilye - İstanbul arasında yapılacak son etabın ardından belli olacak. Yarışın genel klasman birincisi ve kategori birincileri, bugün gerçekleşecek etabın ardından belli olacak.