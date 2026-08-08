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Sivasspor ve Esenler Erokspor Golsüz Berabere Kaldı

Sivasspor ve Esenler Erokspor Golsüz Berabere Kaldı
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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, STAT: 4 EylülHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet ŞengülEKENLER BETON SİVASSPOR: Göktuğ, Mert Çelik, Appindangoye, Okan, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Bekir Turaç (Dk. 63 Amilton), Yusuf Cihat (Dk. 80 Oğuzhan), Charisis (Dk. 90 Yılmaz), Ethemi (Dk.

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül

EKENLER BETON SİVASSPOR: Göktuğ, Mert Çelik, Appindangoye, Okan, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Bekir Turaç (Dk. 63 Amilton), Yusuf Cihat (Dk. 80 Oğuzhan), Charisis (Dk. 90 Yılmaz), Ethemi (Dk. 80 Salih), Manaj

TURKA ESENLER EROKSPOR: Erdem, Hayrullah, Bahadır, Claro, Enes, Mikail, Tugay (Dk. 83 Janver), Muhammet Harun (Dk. 58 Zeqiri), Recep (Dk. 72 Buljubasic), Yusuf (Dk. 72 Erkan), Samudio

SARI KARTLAR: Mert Çelik, Ethemi ( Sivasspor ) - Yusuf Erdoğan, Claro ( Esenler Erokspor)

1'inci Lig'in ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Turka Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

14'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta Bekir'in ortasında kale sahası içinde yükselen Cihat'ın kafa vuruşunda, savunmanın da müdahale ettiği top üstten kornere çıktı.

53'üncü dakikada sol kanattan hareketlenen Enes'in içeriye çevirdiği topa yakın mesafeden Samudio vurdu, top üstten auta gitti.

69'uncu dakikada soldan son çizgiye inen Ethemi'nin pasında arka direkte buluşan Amilton'un vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

84'üncü dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza alanı ön bölgesinde topla buluşan Salih'in vuruşunda kaleci Erdem, parmaklarıyla topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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