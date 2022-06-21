Eintracht Frankfurt, Götze'yi renklerine bağladı Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, Mario Götze'yi transfer etti. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt, Mario Götze'yi transfer etti. Alman ekibinden yapılan açıklamada, Hollanda'nın PSV takımında forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Ülkesinde daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te oynayan Götze, PSV ile tüm kulvarlarda çıktığı 77 maçta 18 gol attı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Spor Haberler

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