Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.
MAÇ SAAT 22.00'DE
Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.
İLK 11'LER
Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaïbi, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz