Haberler

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

MAÇ SAAT 22.00'DE

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

İLK 11'LER

Eintracht Frankfurt: Zetterer, Brown, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaïbi, Doan, Can Uzun, Knauff, Burkardt

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yenilen takımın taraftarı yepyeni stadyuma böyle zarar verdi

Maçı kaybettiler, yepyeni stada böyle zarar verdiler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGladyatör:

haydi cimbom yediğin gol attığın ofsayt olsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

İcardi nanay

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEkkgfzv Yhhfddnnb:

Birazdan folloşa dönecekler

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'de iki il başkanı istifa etti

AK Parti'de iki il başkanı istifa etti
'Kartımı unuttum' yalanıyla hesabı ödemeden kaçtı

Yaptığınız rezilliğe o çocuğu alet etmeseydiniz keşke
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.