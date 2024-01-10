Efeler 09 SFK, Murat Sevimler ile anlaştı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 SFK, ara transferde geçen sezon da kadrosunda yer alan sağ bek ve kanat oyuncusu Murat Sevimler'le anlaştı.
AYDIN,
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışındaki Efeler 09 SFK ara transferde geçen sezon da kadrosunda yer alan sağ bek ve kanat Murat Sevimler'le anlaştı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon Play-Off oynayan takımda forma giymişti. Yeşil-beyazlı takım ara transfer döneminde orta saha oyuncusu Deniz Karadeniz ve sağ bek Muhammed Fatih Kunat'tan sonra 35 yaşındaki kanat oyuncusu Soner Ergençay'la da yollarını ayırdı.