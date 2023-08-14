Üye Girişi
Haberler

Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09Spor Futbol Kulübü, Afyon kampının ilk hazırlık maçında Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 yenerek galibiyetle başladı.

Efeler 09 SFK Afyon kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09Spor Futbol Kulübü, Afyon kampının ilk hazırlık maçında karşılaştığı aynı grupta yer alan rakiplerinden Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlı ekibin golünü 76.dakikada Arda Uyan'ın asistinde Atakan Akbulut kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Anadolu Üniversitesi Efeler Afyon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title