Efeler 09 SFK, Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 mağlup etti

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Efeler 09Spor Futbol Kulübü, Afyon kampının ilk hazırlık maçında Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 yenerek galibiyetle başladı.

Efeler 09 SFK Afyon kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 mağlup etti.

TFF 3.Lig 2.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09Spor Futbol Kulübü, Afyon kampının ilk hazırlık maçında karşılaştığı aynı grupta yer alan rakiplerinden Anadolu Üniversitesi SK'yı 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlı ekibin golünü 76.dakikada Arda Uyan'ın asistinde Atakan Akbulut kaydetti. - AYDIN