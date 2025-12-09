17 futbolcusu hak mahrumiyeti alan Edirnespor'da teknik direktörden destek çağrısı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bahis iddialarına ilişkin 10 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan Edirnespor'da, PFDK'ya sevk edilen 7 futbolcu daha hak mahrumiyeti cezası aldı. Kadrosunda 12 futbolcusu kalan takımda teknik direktör Ümit Tütünci, "Durumumuz çok vahim, artık desteğe ihtiyacımız var. Dayanılacak gibi değil. Şehrimizin önde gelenleri valimiz, sayın belediye başkanımız, o sistemde, o kurulda kim varsa bize sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, ülke genelinde bahis iddialarına ilişkin, Edirnespor'dan PFDK'ya sevk edilen 10 futbolcuya 19 Kasım'da 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası verdi. İlk cezaların ardından TFF, ikinci dalgada PFDK'ya sevk edilen Edirnesporlu 7 futbolcuya daha hak mahrumiyeti cezası aldı. Toplam 17 futbolcusu ceza alan takımda, kadroda 12 futbolcu kalırken, teknik direktör Ümit Tütünci acil transfer gerektiğini söyleyerek, destek çağrısında bulundu.

'DURUMUMUZ ÇOK VAHİM'

Takımın Tunca Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda, sportif direktör Ahmet Erginler ile basın açıklaması yapan Tütünci, çok zor durumda olduklarını söyleyerek, "Çok zor bir durum. Artık teknik ekibin veya kulübün çözebileceği bir durum değil şu anki durum. Zaten büyük eksiklerimiz vardı. Geç toplanan bir takımdık. Kamp yapmamıştık, bir şeyleri tam oturtturmaya başlamıştık ki federasyonumuzun ilk açıkladığı isimler oldu. Sonrasında amatörleri şu an hiç beklemiyorduk. En azından devre arasına kadar bu şekilde toplayabildiğimiz kadar toplamayı düşünüyorduk. Ama şu an gelinen durumda artık dayanılacak gibi değil, kimse kalmadı. Bu anlamda büyük sıkıntıdayız. Görüyorsunuz 13-14 kişi antrenman yapıyoruz. Zaten 2-3 kişi cezalı olmasına rağmen antrenmana çıkarıyoruz. Durumumuz çok vahim" dedi.

'ARTIK DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR'

Kulübün ekonomik açıdan sıkıntıda olduğu için ceza alan futbolcuların yerini dolduramadıklarını, bu nedenle destek beklediklerini söyleyen Tütünci, "Şu anda oyuncu sıkıntısını gidermeyi düşünemedik, bir şey de yapamadık. Bir hamlemiz de yok. Bunların hepsi bir maddi külfet. Buraya geldiğimizde inanın ne kadar samimiyetime inanırsanız, inanmazsınız bilmiyorum ama büyük fedakarlıklar yapıldı. Çok büyük fedakarlıklar yapıldı. Artık burada bazı şeyler dayanılacak gibi değil. İnanın her şeyin sonuna geldi. Bizler bugün burada varız, yarın yokuz. Bu takım, bu şehrin. Biz gelip geçiciyiz. Ama bu takıma artık birilerinin sahip çıkması gerekiyor. Her şehrin inanılmaz büyük dinamikleri var, o dinamikler herkesin arkasında. Biz daha hiçbir yerden, hiçbir şekilde bir tane destek görmedik, almadık. Burada ben dışarıdan gelen biriyim. Artık elime bir şey verilmediği sürece yapabileceğim bir durum da yok benim. Son kişi kalana kadar ne olursa olsun bu şehir için, bu arma için mücadele edeceğiz. Ama sadece burada biraz artık desteğe ihtiyacımız var. Dayanılacak gibi değil artık. Şehrimizin önde gelenleri; valimiz, sayın belediye başkanımız, kim o sistemde, o kurulda kim varsa bize sadece sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Cuma günü kendi sahalarında oynayacakları Çorluspor maçında taraftarları desteğe çağıran Tütünci, "Ben U19'la da çıksam kazanmak için çıkacağım. Yapacak bir şey yok. Öyle çok ağlanacak vahlanacak adam da değilim. Ama futbolun da bazı dinamikleri var. Burada cuma günü Çorlu'yla oynayacağız. Çorlu da bu ligin en çok maddi anlamda para harcayan, çok kaliteli takımı. Burada o gün sahaya çıkan kardeşlerimiz için ne olsun artık skor, sonuna kadar onları desteklemelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

'DESTEK GELMEZSE ARMA YERE DÜŞER'

Sportif direktör Ahmet Erginler de, maddi destek gelmediği sürece Edirnespor'u çok kötü günler beklediğini belirterek, "Şu anda bizde para yoksa bizi çok kötü günler bekliyor. Bu arma yere düşer. Ben geçen hafta da basın açıklamasında Edirne'den 4-5 arkadaşımızın Edirnespor'a yardımcı olduğunu söylemiştim. Edirne bu kadar küçük olmamalı demiştim. Sadece bir kurum duyarsız kalmadı ve bir de 8 yaşında bir çocuk duyarsız kalmadı. Harçlığını bize gönderdi. Ama hala bakıyorum etrafa. Maalesef duyarsız bir şehir olmuşuz. Ben de farkında değildim bu kadarının. İnanılmaz sahipsiz kaldık. Belki bu söylediklerin bazı kesimlere acı gelecek ama maalesef doğru. Biz buradan öncelikle sayın sayın valimizden, sayın belediye başkanımızdan, emniyet müdürümüzden, STK'lardan, Edirnespor severlerden bize acil maddi destek gelmesi lazım. ya maddi destek gelmiyorsa, konuşmanın artık çok da bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.