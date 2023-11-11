Eczacıbaşı Dynavit Beşiktaş Ayos'u 3-0 Yendi
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Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Beşiktaş Ayos'u 25-18, 25-21 ve 25-19 set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Vodafone Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş Ayos'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-18, 25-21 ve 25-19 set skorlarıyla 3-0 kazandı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Gray, Beyza, Boskovic, Aybüke(L), Naz
Beşiktaş: Fulden, Maglio, Çağla, Plak, Bengisu, Brakocevic, Gizem (L), Ecem, Demidova, Hilal, Salas, Sude Naz
Setler: 25-18, 25-21, 25-19
Süre: 87 dakika (27,34,26) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor