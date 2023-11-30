Üye Girişi
Haberler

Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonasında şampiyon oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Düzce ili sporcusu Kazım İlker Canbul, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası 2.Etap müsabakaları 23-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 166 sporcunun katılımıyla Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu Tesisinde yapıldı.

Düzce ili sporcusu Kazım İlker Canbul tüm rakiplerini geride bırakarak 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonu oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Düzce Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title