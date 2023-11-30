Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonasında şampiyon oldu
Düzce ili sporcusu Kazım İlker Canbul, 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.
3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcu Kazım İlker Canbul şampiyon oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonu faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonası 2.Etap müsabakaları 23-30 Kasım 2023 tarihleri arasında 166 sporcunun katılımıyla Ankara Gölbaşı Bilardo Federasyonu Tesisinde yapıldı.
Düzce ili sporcusu Kazım İlker Canbul tüm rakiplerini geride bırakarak 3 Bant Bilardo Veteranlar Türkiye Şampiyonu oldu. - DÜZCE