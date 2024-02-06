Düzce Üniversitesi Panthers, Osmangazi Üniversitesi'ni mağlup etti

Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Düzce Üniversitesi Stadyumu'nda konuk ettiği Osmangazi Üniversitesi Esogü Silverbacks takımını 64-14 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı.

Mücadele seviyesi yüksek, çekişmeli geçen müsabakada, kazanmak için daha istekli, takım olarak da rakibine göre daha dirençli ve agresif bir oyun ortaya koyan Düzce Üniversitesi takımı Panthers, iyi bir mücadeleyle 3 puanın sahibi olurken, 64 sayı ile galibiyete ulaştı.

Maç sonunda Düzce Üniversitesi Panthers takımı sporcuları, müsabakalara hazırlık süreçlerinin yoğun ve tempolu geçtiğini ifade ederek, bu çalışmanın karşılığını almanın da kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getirdiler. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan Düzce Üniversitesi öğrencileri, kendilerine destek olan başta Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir olmak üzere, Düzce Üniversitesi Yönetimine, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na ve antrenörlerine teşekkür ettiler. - DÜZCE