DÜZCE(İHA) – Düzce okul sporları küçük erkekler futbol müsabakalarında Beyköy Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları erkekler futbol müsabakaları yapıldı. Şıralık Spor Kompleksinde yapılan müsabakalarda Beyköy Ortaokulu birinci, Bahaettin Güçlü Ortaokulu ikinci, Hikmet Akın Ortaokulu üçüncü, Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Şube Müdürümüz Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE