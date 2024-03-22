Düzce'de Geleneksel Okçuluk Müsabakaları Tamamlandı
Düzce'de Geleneksel Okçuluk küçükler, yıldızlar ve gençler müsabakaları tamamlandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmalarında okul sporları geleneksel okçuluk küçükler, yıldızlar ve gençler müsabakaları yapıldı. 18 Temmuz Stadyumu'nda düzenlenen müsabakalara 40 sporcu katıldı.
Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Ahmet Karaarslan takdim etti. - DÜZCE