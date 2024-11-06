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Dusan Tadic: Fenerbahçe Dünyanın En Büyük Kulüplerinden Biri

Dusan Tadic: Fenerbahçe Dünyanın En Büyük Kulüplerinden Biri
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Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Dusan Tadic, kulübün güçlü taraftar kitlesi ve kupalar kazanma hedefi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AZ Alkmaar maçı öncesi konuşan Tadic, Türkiye Ligi'nin gelişimi ve eski takımı Ajax'ın başarısı hakkında da görüşlerini paylaştı.

FENERBAHÇE'Lİ futbolcu Dusan Tadic, "Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Fenerbahçe, çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe'nin bana sunduğu projeden sonra bir şüphem olmadı. Fenerbahçe, çok büyük, taraftarları çok büyük. Fenerbahçe, kupalar kazanmak isteyen bir takım" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında yarın AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle ve futbolculardan Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. AZ Alkmaar hakkında konuşan Tadic, "AZ Alkmaar, bu ligin en iyi genç takımlarından bir tanesine sahip. Çok fazla genç oyuncuları var. Kaliteli bir hocaları var. Daha önce ona karşı oynadım. AZ Alkmaar, futbol oynamaya çalışan bir takım. Maçı domine etmeye çalışan bir takım. Zor ve ilginç bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

'HOLLANDA TAKTİKSEL OLARAK DAHA ÖN PLANDA'

Hollanda Ligi'nin daha iyi olduğunu dile getiren Dusan Tadic, "Bana göre, Hollanda Ligi daha iyi. Ben burada yaşarken, puansal anlamda Hollanda 5'inci sıradaydı. Türkiye, 12'nci veya 13'üncü sıradaydı. Ama şu anda Türkiye daha iyi durumda. 8 veya 9. sırada. Hollanda için daha taktiksel bir lig olduğunu söyleyebilirim. Maçı domine etmeye çalışan takımlar daha fazla. Türkiye'de fiziksel oyun daha fazla. Duygunun da yüksek olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

'AJAX'IN ALDIĞI SONUÇLAR HARİKA'

Eski takımı Ajax'ın son haftalarda aldığı galibiyetlerden dolayı mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Tabii ki mutluyum geri döndüğüm için. Ajax'ın aldığı sonuçlar da harika. Ajax için güzel sonuçlar. En büyük rakiplerinden birini yendi. Yeni bir hocaları var ve iyi bir şekilde devam ediyor. Ajax'ın galibiyetlerinden dolayı mutluyum, umarım iyi bir şekilde devam ederler" sözlerini kullandı.

'FENERBAHÇE DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ.

Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Tadic, "Açıkçası ben Hollanda'da güzel zamanlar geçirdim. Her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Benim için gitme zamanıydı. Fenerbahçe'yi seçtim, Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Fenerbahçe, çok güçlü bir taraftar kitlesine sahip bir takım. Fenerbahçe'nin bana sunduğu projeden sonra bir şüphem olmadı. Fenerbahçe, çok büyük, taraftarları çok büyük. Fenerbahçe, kupalar kazanmak isteyen bir takım. Türkiye Ligi'nin de geliştiğini düşünüyorum. Son 2 yılda gelişimin çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Çok fazla iyi, kaliteli oyuncular geliyor" ifadelerine yer verdi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRLERİNDEN BİRİ'

Mourinho ile çalışmaktan mutlu olduğunu söyleyen Tadic, "Gerçekten Mourinho ile çalışmak büyük bir keyif. Dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Kazanmadığı şey kalmadı. Birçok şey öğreniyoruz kendisinden. En iyi şekilde bizi hazırlamaya çalışıyor" diyerek sözlerini noktaladı.

ZEKİ MURAT GÖLE: HOCAMIZ AKADEMİYE ÇOK ÖNEM VERİYOR

Mourinho'nun basın toplantısında olmaması sorusuna Zeki Murat Göle, "Kendisinin diğer çalıştığı kulüplerde de böyleydi, ceza aldığında basın toplantısında olmaması konusu. Bu tercihi kullanıyor. O yüzden şu anda yok" dedi.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ İYİ DURUMDA'

Zor bir mücadele olacağını ifade eden Göle, "Buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor. Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Yarın akşam da aramızda 4 genç oyuncu olacak. İnşallah oynama şansları olur" ifadelerini kullandı.

'GRUPTA İLK 8 İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Zor bir fikstürden geçeceklerine değinen Göle, "Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz" dedi ve sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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