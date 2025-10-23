Haberler

Dursun Özbek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi Vurgusu

Dursun Özbek'ten UEFA Şampiyonlar Ligi Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandıklarını belirtti. Özbek, içimdeki İTÜ anılarını da paylaşarak, Galatasaray'ın Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etme hedefinde olduğunu ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandıklarını söyledi.

Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün üyesi İbrahim Hatipoğlu ve divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, mezun oldukları İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesinin öğrencileriyle Gümüşsuyu Kampüsü'nde bir araya eldi.

Buluşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, Şampiyonlar Ligi'nde dün Bodo/Glimt karşısında aldıkları galibiyete değinerek, "Galatasaray olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarıya odaklandık. Dün akşam da güzel bir maç izledik. Galatasaray, Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeyi kendine hedef koydu. Bu hedefe de arkadaşlarımla beraber yürüyoruz." diye konuştu.

Dursun Özbek, İTÜ Makina Fakültesinden 1974 yılında mezun olduğunu belirterek, "Burada hatıralarım var. Buradaki kardeşlerim bizi davet etti. Onlarla sohbet etmeye geldik. 51 yıl önce bu kapıdan geçmiştik. Çok özel bir yer benim için. 1969-1974 yılları arasında İTÜ'de amatör olarak futbol oynamıştım. Birçok hatıram var. 8 sene de İTÜ SK'de yöneticilik yaptım. Basketbolda Türkiye şampiyonu olmuştuk. Futbol şubesi de bana bağlıydı. Hatıram çok. Benim için gerçekten özel bir gün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın

Tepki yağdı! Kız yurdunun önünde yaptıklarına bakın
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.