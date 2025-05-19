Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen Açıklamaları

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile konuştuğunu ve ülkesine dönmek istediği söylediğini ifade ederek, "Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisiyle 1 sezon daha bizde kalması için konuştum. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, "Şampiyonluğu kazandığımız günün ertesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Milletimizin bayramı kutlu olsun" dedi.

"Osimhen'in Galatasaray'da kalmasını arzu ediyoruz"

Kayserispor maçında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e yapılan tezahüratların hatırlatılması üzerine Özbek, "Osimhen'e sadece dün değil Gaziantep'teki Türkiye Kupası finalinde de büyük bir tezahürat yapıldı. Taraftarımızın Osimhen'i çok sevdiği aşikar. Osimhen iyi bir futbolcu, Galatasaray'a aidiyeti çok yüksek. Hem yönetim kurulumuz hem de taraftarımız böyle bir futbolcunun Galatasaray'da olmasını arzu ediyor. Bu çağrılara kulak veriyoruz. Buradaki en önemli karar Osimhen'in. Genç bir futbolcu. Kariyerini ne şekilde geliştireceği yönünde düşünceleri var. Onları henüz kendisiyle paylaşmadık. Bu sevgi seline ne cevap vereceğini önümüzdeki günlerde konuşacağız. Kendisinin verdiği karar çerçevesinde yönetim kurulumuz bir karar alacak. Bu konuda bir tereddüt olmasın. Her Galatasaraylı gibi yönetimimiz de önümüzdeki sezon Osimhen'i özellikle Şampiyonlar Ligi sınavında kadrosunda görmek istiyor" şeklinde konuştu.

"Bütün çabamız 6. yıldızın peşinde koşmak olacak"

2017 yılında söylediği 'Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan, 5. yıldızı takarız' sözüyle ilgili gelen soruya ise sarı-kırmızılıların başkanı, "2017'de böyle bir şey söylemiştim. O günkü söylem çerçevesinde bugün değer kazanmıştır. Orada onu bırakmak lazım. Bütün çabamız 6. yıldızın peşinde koşmak olacak. Önümüzdeki sezondan itibaren de bu çabamızı sürdüreceğiz" diye cevap verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadro için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Dursun Özbek, "Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma, sezonu biraz daha geç açma, daha fazla hazırlanma fırsatı veriyor. Bu iyi bir şey. Yaklaşık 1 aydan fazladır bu neticeyi bekliyorduk. Bundan dolayı 1-1,5 ay önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı başlatmıştık. Sezon açıldıktan sonra da bunları yerine getirmek için çalışacağız" diye cevap verdi.

"Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin iyi durumda olduğunu belirten Başkan Özbek, "Dün Icardi ile görüştüm. Son derece fit ve hazır gördüm. Çok hazır geliyor. Antrenmanlarına memleketinde devam etmişti. Icardi, Galatasaray'ın çok önemli bir değeri. Önümüzdeki sezon bize çok fayda sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Özbek ayrıca şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı Miting Alanı'nda yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

"Muslera, ülkesine dönmek istiyor"

14 sezondur takımda yer alan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın durumu için ise Özbek, "Muslera ile konuştum. Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalması için konuştum. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Taraftara çilek transfer sözü veriyor musunuz?" şeklindeki soruya ise sarı-kırmızılıların başkanı, "Taraftara Şampiyonlar Ligi'nde iyi mücadele edecek bir takım sözü veriyorum. Geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. İnşallah bu sezon iyi hazırlanıyoruz. Avrupa'da da başarılı olmayı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL