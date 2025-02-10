Dünyaya rezil olduk! Galatasaray-Adana Demirspor maçı Avrupa basınında

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Alvaro Morata penaltı golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra 30. dakikada takımı sahadan çekti. Bu olay Avrupa basınına da yansıdı.

İşte dünya basınında atılan manşetler şöyle;

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

Türkiye'de tam bir kaos hali. Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından Adana Demirspor'un kararı Süper Lig'i sarstı. Mertens'in pozisyonunda verilen penaltı kararının sonrasında konuk ekip oyuncuları sahayı terk etti.

SPORT (İSPANYA)

Türkiye'de büyük rezalet. Morata gol attı ve rakip sahayı terk etti. Galatasaray, rakibi karşısında öndeyken Adana Demirspor inanılmaz bir karar aldı ve oyuncuları sahadan çekildi.

CAMPO (DANİMARKA)

Türkiye'deki kaos maçında Danimarkalı VAR hakemi. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında yarıda kesilen skandal maçın VAR hakemi Jakob Sundberg'di. Danimarkalı Sundberg, Türk futbolunda gerçek bir kaosun içinde buldu kendisini.

EXPRESS (ALMANYA)

Süper Lig'de bir skandal daha. Hakem kararları nedeniyle Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti, maç tatil edildi. Her şey, maçın 12. dakikasında İstanbul ekibinin tartışmalı bir penaltı kazanmasıyla başladı.

BBC (İNGİLTERE)

Penaltı protestosu nedeniyle maçtan çekildiler. Adana Demirspor Galatasaray'a karşı oynadığı Süper Lig maçının ilk yarısında kendileri aleyhine verilen penaltıyı protesto ederek sahayı terk etti. Lig lideri, yeni transfer Alvaro Morata'nın penaltıdan attığı golle 12.dakikada 1-0 öne geçmişti.

RTBF (BELÇİKA)

Türkiye'de inanılmaz sahneler. Galatasaray'ın rakibi hakem kararından memnun olmadığı için sahayı terk etti. Alvaro Morata, Dries Mertens'in kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi. Bu penaltı, rakip takımı öfkelendiren tartışmalı bir penaltıydı.

L'EQUIPE (FRANSA)

Hakem kararını beğenmeyince sahayı terk ettiler. Adana Demirsporlu futbolcular, Galatasaray maçında hakemin kararından memnun kalmayınca sahayı terk etti. Sahadan çekilen Adana Demirsporlu futbolcular daha sonra sahaya dönmeyi reddetti ve hakem karşılaşmayı bitirdi.

CLARIN (ARJANTİN)

Sıradışı bir sahayı terk ediş. Önemli bir futbol ülkesinin en üst liginde inanılmaz bir gelişme yaşandı. Türkiye gibi futbolu çok seven bir ülkede, profesyonel birinci lig için inanılmaz bir olay. Icardi'nin Galatasaray'ına tartışmalı bir penaltı verildi ve rakip takım sahayı terk etti.

SOV SPORT (RUSYA)

Penaltı nedeniyle sahayı terk ettiler. Adana Demirsporlu futbolcular, Galatasaray maçında penaltı nedeniyle sahayı terk etti. Maç durduğunda Galatasaray 1-0 öndeydi. İstanbul ekibinin tek golü İspanyol forvet Alvaro Morata'dan gelmişti.

SDNA (YUNANİSTAN)

Komik penaltıyla sahayı terk ettiler. Galatasaray'a komik bir penaltı verilmesinin ardından Adana Demirsporlu futbolcular sahayı terk etti. Türkiye Ligi'nin son sırasındaki takımın oyuncularının, maçın 30. dakikasında tepki amaçlı sahayı terk etmesi büyük sansasyon yarattı.

NU (HOLLANDA)

AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray'dan kısa prova. Galatasaray, AZ karşısında oynayacağı Avrupa maçının kısa bir provasını yaptı, maç 33 dakika sürdü. Rakip Adana Demirspor hakem kararına tepki göstererek sahayı terk etti.

TRIVELA (BREZİLYA)

Morata'nın golü sahayı terk etmelerine yol açtı. Türkiye'de yine bir maçta, yeni bir tartışma daha. Hakemin penaltı kararının ardından Morata'nın Galatasaray formasıyla attığı ilk gol, rakibinin Türkiye'de sahayı terk etmesine neden oldu.

FUTBOL RED (KOLOMBİYA)

Davinson ve Cuesta şaşkın, rakip sahayı terk etti. Kolombiyalıların rakibi, kendileri aleyhine verilen penaltıya sıra dışı bir şekilde tepki koydu. Size karşı verilen bir penaltının haksız olduğunu düşündüğünüzde ne yaparsınız? Normal bir birinci lig maçında, sayfayı çevirir ve devam edersiniz. Türkiye'de ise 'evin yolu tutulur'!