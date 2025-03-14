Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek kulübümüz var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki kulüp performansları değerlendirerek dünya futbolunun en iyi takımlarını listesini güncelledi. Söz konusu sıralamada ilk 25'e Türkiye'den tek kulüp girmeyi başardı.

YÜSELİŞE GEÇEN TEK TAKIM FENERBAHÇE

IFFHS'nin hazırladığı son 1 yılı baz alarak hazırladığı listede Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sıralamada gerilerken, Fenerbahçe tam 11 sıra birden yükselerek, Türkiye'de yükselişe geçen tek kulüp oldu. Sarı-lacivertliler, bu yükselişiyle ilk 25 takım arasında yer aldı. Öte yandan Beşiktaş'ın 15 sıra ve Trabzonspor'un 35 sıra birden geriye düşmesi dikkat çekti.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI LİSTESİ

İşte IFFHS tarafından güncellenen dünyanın en iyi takımları listesi ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri;