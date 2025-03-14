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Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek kulübümüz var

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki kulüp performansları değerlendirerek dünya futbolunun en iyi takımlarını belirledi. Listede Türkiye'den ilk 25 girmeyi başaran tek takımı 11 sıra birden yükselen Fenerbahçe oldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mart 2024 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasındaki kulüp performansları değerlendirerek dünya futbolunun en iyi takımlarını listesini güncelledi. Söz konusu sıralamada ilk 25'e Türkiye'den tek kulüp girmeyi başardı.

YÜSELİŞE GEÇEN TEK TAKIM FENERBAHÇE

IFFHS'nin hazırladığı son 1 yılı baz alarak hazırladığı listede Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor sıralamada gerilerken, Fenerbahçe tam 11 sıra birden yükselerek, Türkiye'de yükselişe geçen tek kulüp oldu. Sarı-lacivertliler, bu yükselişiyle ilk 25 takım arasında yer aldı. Öte yandan Beşiktaş'ın 15 sıra ve Trabzonspor'un 35 sıra birden geriye düşmesi dikkat çekti.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI LİSTESİ

İşte IFFHS tarafından güncellenen dünyanın en iyi takımları listesi ve Türk takımlarının sıralamadaki yeri;

  • 1- Real Madrid
  • 2- Bayer Leverkusen
  • 3- Atalanta
  • 4- Liverpool
  • 5- Barcelona (2 sıra yükseldi)
  • 6- Bayern Münih (5 sıra yükseldi)
  • 7- Atletico Madrid (3 sıra yükseldi)
  • 8- Arsenal (2 sıra geriledi)
  • 9- PSG (5 sıra yükseldi)
  • 10- Botafogo (2 sıra geriledi)
  • 23- FENERBAHÇE (11 sıra yükseldi)
  • 46- GALATASARAY (5 sıra geriledi)
  • 96- BEŞİKTAŞ (15 sıra geriledi)
  • 106- BAŞAKŞEHİR (3 sıra geriledi)
Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek kulübümüz var
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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