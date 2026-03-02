Haberler

Dünyaca ünlü golcü, İran'da savaşmak için orduya girmek istiyor

Dünyaca ünlü golcü, İran'da savaşmak için orduya girmek istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen İran Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Mehdi Taremi, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası ülkesine dönerek ordu liderliği ve askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini mevcut kulüp yetkililerine bildirdi. İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ikna etmeye çalıştığı ancak Taremi'nin "Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu." diyerek ikna olmadığı belirtildi.

  • Mehdi Taremi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında ülkesine dönme kararı aldı.
  • Mehdi Taremi, kulübüne orduya katılmak ve İran'ı savunmak istediğini bildirdi.
  • İran Futbol Federasyonu yetkilileri, Mehdi Taremi'yi Yunanistan'da kalmaya ikna etmeye çalışıyor.

Yunanistan'ın Olympiakos takımında forma giyen İran Milli Takımı'nın yıldız forveti Mehdi Taremi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında ülkesine dönme kararı aldı.

KULÜBÜNE ORDUYA KATILMASI YÖNÜNDE BİLDİRİ YAPTI

33 yaşındaki oyuncu, kulüp yetkililerine başvurarak ordu liderliği ve askeri komutanlığın yanında yer almak, silahlanmak ve İran'ı savunmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

KARARINDAN DÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Son dönemde Olympiakos formasıyla Yunan Süper Ligi'nde etkili performans sergileyen Taremi'nin bu kararı, futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. İran basınında yer alan haberlere göre; İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, yıldız oyuncuyu Yunanistan'da kalmaya ve kariyerine devam etmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak Taremi'nin bu fikrinde kararlı olduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü golcü, İran'da savaşmak için orduya girmek istiyor

'ÜLKEMİN BANA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU AN'

33 yaşındaki futbolcunun, yakın çevresine "Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu. Halkım ve vatanım tehlike altında, ben de orada olmalıyım" diyerek orduya katılma isteğinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

INTER VE PORTO'DA DA FORMA GİYMİŞTİ

Mehdi Taremi, geride bıraktığımız sezonlarda Inter ve Porto'nun formalarını da giymiş, attığı gollerle tüm dünyada adından söz ettirmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız

İran, dünyanın en çok korktuğu haberi verdi: Hepsini vururuz
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı

Gözaltındaki Tanju Özcan ile ilgili karar verildi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi

İsrail bir ülkeye daha ölüm yağdırıyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu

Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
İranlı genç kızdan Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlayan hemcinsine sert yanıt

İkisi de İranlı! Rejim yanlısından rejim karşıtına sert yanıt
İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani sorguya alındı

İran'da hain ilan edilen İsmail Kaani için harekete geçildi
CHP'li belediye başkanı, meclis üyesine küfredip salondan attırmak istedi

CHP'li başkandan, meclis üyesine ağza alınmayacak sözler
Tahran'da tarihi saray hava saldırısında hasar gördü

Beş yüz yıldır ayaktaydı! Tarihi saray füzelere hedef oldu
Dubai'de patlamaların ortasında kalan Lonnie Walker: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum

Ünlü isimden çarpıcı itiraf: Burada yaşananlar çılgınca, korkuyorum