İzmir, Dünya Motosurf Şampiyonası’na İkinci Kez Ev Sahipliği Yapıyor

İZMİR, İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Çeşme Şifne'de 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyona yaklaşık 100 sporcu katılacak. Dünya Motosurf Şampiyonası'nın 2026 sezonunun ilk ayağı olan Çeşme etabının İzmir'de bir otelde düzenlenen lansmanına Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici ve sporcular katıldı.

Lansmanın açılışında geçen yıl ülkemizde ilk kez düzenlenen büyük organizasyonun görüntüleri ve dünya basınına yansımaları ekrana yansıtıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar'ın oğlu Murat Yorgancılar ve torunu Behiç Ender Yorgancılar da şampiyonada baba-oğul birlikte ülkemiz adına yarışacak. Dünya çapında 5 ülkede 6 yarıştan oluşan şampiyonada sonraki etap 24-26 Temmuz'da Çekya'da Prag'da yapılacak.

KASAPOĞLU: İZMİR SPORLA BİR DÜNYA MARKASI OLMAYA DEVAM EDİYOR

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası vesilesiyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu önemli organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen federasyonumuza, destekçilerimize, sponsorlarımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan tüm sporcularımıza, özellikle ülkemizi temsil eden yıldız sporcularımıza ve misafir sporculara gönülden başarılar diliyorum. Bu tür uluslararası organizasyonlar, İzmir'in ve ülkemizin tanıtımı açısından son derece kıymetlidir. Aynı zamanda bu organizasyonlar, sahip olduğumuz potansiyeli dünyaya göstermek için önemli bir fırsattır. İnanıyorum ki İzmir, sahip olduğu güçlü altyapı, kurumlar arası iş birliği ve spor sevgisiyle önümüzdeki süreçte çok daha büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

'ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA İNŞA EDİLEN TESİSLER EN SOMUT GÖSTERGE'

"Türkiye, son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir" diyen Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında inşa edilen modern tesisler ve güçlü altyapı, bu gelişimin en somut göstergesidir. Bu yatırımlar, sporun geleceği adına güçlü bir temel oluşturmaktadır. Ancak şehirler yalnızca altyapıdan ibaret değildir. Spor, sanat ve kültürle birlikte şehirlerin ruhunu besleyen en önemli unsurlardır. Bu anlamda İzmir; sanayisi, ticareti, turizmi, kültürü ve sporu ile bir dünya markasıdır. Aynı zamanda güçlü kulüpleri, yetiştirdiği sporcular ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla bir spor şehridir. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmek son derece kıymetlidir. Çünkü spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda birleştiren, dönüştüren ve toplumları bir araya getiren güçlü bir olgudur. Bu yönüyle spor, aynı zamanda çok önemli bir endüstridir. Bizler de sporun gelişmesi ve çıtasının daha yukarılara taşınması adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE DÜNYA SPORCULARI İZMİR'DE BULUŞACAK'

İzmir milletvekili Kasapoğlu, "İzmirimizi böylesine şampiyonalarla buluşturmak, bu anlamda sporun birleştirici gücüyle dünya sporcularını İzmir'imizde bir araya getirmek bizler için ayrı bir heyecan, ayrı bir onur. Ben bu vesileyle İzmirimizin ev sahipliğinde Dünya Motokros Şampiyonası'nın düzenlenmesinden ayrı bir heyecan duyuyorum. Türkiye'nin her bir noktasında; doğusuyla, batısıyla her bir noktasında birbirinden kıymetli tesisler var. Birbirinden modern, güçlü bir altyapı var. Yüzmesiyle, jimnastiğiyle, basketboluyla, futboluyla, su sporlarıyla... İzmir'de bunun örnekleri var; yelken bunlardan bir tanesi. ve hakikaten bu güçlü altyapı bizler için önemli bir aşama, bir temel. ve bu temel bizim iddiamızın, bu anlamdaki gelecek hedeflerimizin ve bu hedeflerde ne kadar samimi olduğumuzun da önemli bir göstergesidir" dedi.

'AY-YILDIZ TAŞIYAN SPORCULARIMIZLA HER ALANDA İDDİAMIZ VAR'

Uluslararası spor organizasyonlarının şehrin dokusunu ve kültürünü geliştirdiğini söyleyen Kasapoğlu, "Türkiye olarak sporcularımızla; göğsünde, yüreğinde ay-yıldızımızı taşıyan sporcularımızla artık her alanda iddiamız var. ve tabii bu noktada bir şeyin altını özellikle çizmek istiyorum. Elbette bir şehri büyütmek için altyapı gerekir, binalar gerekir, yollar gerekir, köprüler gerekir. Ancak şehir bunlardan ibaret değil. Şehri büyütmek; onu kültürle yoğurmayı gerektirir, sanatla bir araya getirmeyi gerektirir, sporda ve sosyal faaliyetlerde güçlü kılmayı gerektirir. Şehrin dokusunu daha güçlü hale getiriyor, şehre estetik bir değer katıyor. Şehri yaşayan, şehre adeta nefes alan bir kimliğe büründürüyor" şeklinde konuştu. İzmir'in spor şehri olduğunu belirten Kasapoğlu, "İzmir, ilklerin şehri. Spor kulüpleriyle, yetiştirdiği sporcularla, birbirinden özel başarılarıyla bir spor şehri. İşte bu şehir, bir dinamizmi simgeleyen bir şehirdir; enerjiyi sembolize eden bir şehirdir. İşte bizler bu şehrin tüm bu güzelliklerine, bu dinamizmine, bu heyecanına hep birlikte sevdalıyız" diye sözlerini sonlandırdı.

VEFA: İZMİR SPOR TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nı Türkiye'de ikinci kez, İzmir'de gerçekleştirmekten federasyonumuz adına büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun ülkemizde yapılmasına öncülük eden Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na ve katkılarından dolayı İzeltaş ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şampiyonanın ülkemizin spor turizmine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

ÖZGENER: HER YIL BÜYÜYEREK DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener konuşmasında, "Bir spor sevdalısı olarak, böylesi organizasyonların hem sporun gelişimine hem de şehir ve ülke tanıtımına sağladığı katkıları yakından bilen biri olarak İzmir'in bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmasını büyük bir şans olarak görüyorum. Emeği geçen başta federasyonumuz, İzeltaş ve Genel Müdürü, aynı zamanda sporcumuz olan Murat Yorgancılar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun her yıl büyüyerek devam edeceğine inanıyorum" dedi.

YORGANCILAR: BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞINI GÖRMEK BİZLER İÇİN BÜYÜK BİR ONUR

Organizasyonda hem oğlu hem de torunu yarışacak olan Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar konuşmasında, "Uluslararası arenada gerçekleştirilen yarışlarda Türk bayrağının gururla dalgalandığını görmek bizler için büyük bir onur. Geçtiğimiz yıl bu organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğine hep birlikte şahit olduk. Bu yıl ise tecrübe ve birikimin de katkısıyla çok daha başarılı bir organizasyon olacağına inanıyorum. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen bu tür organizasyonlar, eksiklerin giderilmesi ve deneyimlerin artmasıyla birlikte daha da güçleniyor. Bizlerin görevi, bu tür organizasyonları ve spor branşlarını daha ileriye taşımak, büyütmek ve geliştirmek. Çünkü spor; birliktir, emektir ve geleceğe yapılan önemli bir yatırımdır" cümlelerini kullandı.

100 SPORCU YARIŞACAK

Türkiye Motosiklet Federasyonu desteği ve İzeltaş sponsorluğunda gerçekleştirilecek şampiyona, Ege kıyılarında adrenalin dolu anlara sahne olacak. Organizasyon, spor turizmine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına da önemli bir değer katacak. 2023 yılında yalnızca 7 sporcu ile başlayan motosurf serüveni, 2026 yılı itibarıyla 55 profesyonel sporcuya ulaşarak büyük bir gelişim kaydetti. Türk sporcular, dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Dünya Motosurf Şampiyonası; Türkiye'nin yanı sıra Slovakya, Çekya, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi ülkelerde de düzenlenerek uluslararası ölçekte büyümeyi sürdürüyor.

Şampiyonada mücadele edecek Türk sporcular şu şekilde:

Master Kategorisi: Murat Yorgancılar (Milli Takım Kaptanı), Osman Sedat Erus, Efe Gürsoy. Stock Kategorisi: Behiç Ender Yorgancılar, İsmail Kaptanoğlu, Ferhat Tuncay, Muhammed Aras Çiğdem, Ali Ülgen Nağış, Selim Işık, Kuzey Altuğ. Junior Erkekler: Sani Ateş Erus, Artur Gezer. Kadınlar Kategorisi: Viktoriia Çağatay, Bihan Koyunpınar.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı