Dünya, Manchester derbisindeki pozisyonu konuşuyor! VAR hemen devreye girdi

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United, sahasında Manchester City'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Bruno Fernandes'in ev sahibi takıma beraberliği getiren golü büyük tartışmalara sebep oldu. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR uyarısı sonrası geçerlilik kazanırken, pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United ile Manchester City, Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Dev derbiyi Kırmızı Şeytanlar, 2-1 kazanırken Bruno Fernandes'in golü çok tartışıldı.

RASHFORD DOKUNMADI, FERNANDES GOLÜ ATTI

Karşılaşmanın 78. dakikasında Casemiro'nun pasında savunma arkasına Rashford ve Bruno Fernandes aynı anda sarktı. Ofsaytta bulunan Rashford topu takip etmesine rağmen arkadan gelen Bruno Fernandes topa vurdu ve golü attı.

VAR UYARDI

Yan hakem pozisyon sonrası ofsayt bayrağını kaldırırken, orta hakem VAR'dan gelen uyarıyı dinledi ve ardından golü verdi. Bu golle maç 1-1'e getiren Manchester United, daha sonra Rashford'un golüyle sahadan galip ayrılan taraf oldu.