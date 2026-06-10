2026 FIFA Dünya Kupası Yarın Başlıyor

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, yarın, Mexico City Stadyumu'nda oynanacak Meksika- Güney Afrika karşılaşmasıyla başlayacak. Turnuva 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'ndaki final müsabakasıyla da tamamlanacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı yarın, Mexico City Stadyumu'nda oynanacak Meksika - Güney Afrika müsabakasıyla başlayacak. 19 Temmuz Pazar günü, New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla tamamlanacak organizasyon, tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olacak. Farklı kıtalardan birçok ülkeyi bir araya getirecek olan Dünya Kupası, ilk kez 12 grupta 48 takımlı oynanacak. Kupa tarihinde ilk kez çift haneli rakamlara ulaşan grup aşamasında her takım 3 maça çıkacak. Bu müsabakaların ardından ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan son 32 turuna yükselecekken, ayrıca en başarılı üçüncü takımlar da yollarına devam edebilecek.

İlk şampiyon Uruguay

Dünya Kupası, ilk kez 1930 yılında Uruguay'da düzenlendi. 13 takımın mücadele ettiği ilk turnuvada finalde ev sahibi Uruguay ile Arjantin kozlarını paylaştı. Uruguay müsabakadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve ilk şampiyon olarak tarihe geçti.

Son şampiyon Arjantin

Son Dünya Kupası 2022 yılında Katar'da gerçekleştirildi. Bu Dünya Kupası ayrıca ilk kez kış aylarında düzenlenen turnuva olarak tarihte yer aldı. Bu turnuvanın finalinde Arjantin, Luseyl Stadyumu'nda Fransa'yı penaltılarda 4-2 geçerek kupayı kazandı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda atılan 172 golle en çok gol kaydedilen turnuvası oldu.

Avrupa'dan 5, Güney Amerika'dan 3 ülke şampiyonluk yaşadı

Futbol dünyasının en önemli organizasyonu olan Dünya Kupası'nı, 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı. Dünya Kupası'nı bugüne kadar en çok Avrupa kıtasındaki ülkeler müzesine götürdü. Avrupa 5, Güney Amerika'dan da 3 ülke şampiyonluk yaşadı.

En fazla Brezilya kazandı

Bugüne kadar 22 kez organize edilen Dünya Kupası'nda 5 defa ile en fazla Brezilya şampiyonluk kupasını kazandı. Brezilya'nın ardından İtalya ve Almanya 4'er, Arjantin 3, Uruguay ve Fransa 2'şer, İngiltere ve İspanya da 1'er kez bu sevinci yaşadı.

En golcü futbolcu Miroslav Klose

Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olarak Alman Miroslav Klose yer alıyor. Klose, turnuvada 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez mücadele ederken, toplam 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Klose'nin ardından listede Brezilyalı futbolcu Ronaldo 15, Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ile Arjantinli Lionel Messi de 13 kez gol sevinci yaşadı.

İlk gol kralı Guillermo Stabile, son Kylian Mbappe

Dünya Kupası tarihinin ilk gol kralı, Arjantinli futbolcu Guillermo Stabile oldu. Stabile, 1930 yılındaki turnuvada 8 gol kaydetti. En son düzenlenen Dünya Kupası'nda ise Fransız futbolcu Kylian Mbappe attığı 8 golle gol kralı ünvanını aldı.

En yaşlı Essam El-Hadary, en genç Norman Whiteside oynadı

Dünya Kupası'nda oynayan en yaşlı futbolcu, Mısırlı Essam El-Hadary olarak kayıtlara geçti. El-Hadary, 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada Suudi Arabistan maçında oynarken 45 yıl 161 gün almıştı. Dünya Kupası tarihinde en genç forma giyen ise 17 yaşından 41 gün ile Kuzey İrlandalı Norman Whiteside oldu.

Bir turnuvada en çok golü Macaristan attı

Macaristan, 1954 yılında yapılan Dünya Kupası'nda oynadığı 5 karşılaşmada 27 gol kaydederken, bir turnuva en çok gol atan ülke oldu. Kupada bir maçta en çok gol kaydeden futbolcu ise Rus Oleg Salenko olarak yer aldı. Salenko, 1994 yılında ABD'deki turnuvada Kamerun'a karşı 5 gol sevinci yaşadı.

En geniş katılımlı kıta Avrupa

Avrupa, Dünya Kupası'nda en fazla takımla temsil edilecek kıta olacak. Şampiyonluğun güçlü adaylarının yer aldığı kıtadan; Türkiye, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Belçika, İsviçre, Hırvatistan, Avusturya, İskoçya, Norveç, İsveç, Çekya ve Bosna-Hersek organizasyonda boy gösterecek.

Afrika

Takım sayısının artmasıyla daha fazla temsil hakkı kazanan kıtalardan biri de Afrika oldu. Dünya Kupası'nda; Fas, Senegal, Fildişi Sahili, Mısır, Tunus, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika, Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti Afrika futbolunu temsil edecek.

Güney Amerika

Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu organizasyonda da doğal favorilerin bulunduğu kıta olarak Güney Amerika öne çıkıyor. Son şampiyon Arjantin'in yanı sıra Brezilya, Uruguay, Kolombiya gibi güçlü ekiplerin yanında Ekvador ve Paraguay gibi kupada birçok kez bulunmuş takımlar da yine Güney Amerika kıtasının elçileri olacak.

Asya

Asya kıtasında ise Japonya, Güney Kore, İran, Suudi Arabistan, Özbekistan, Irak, Ürdün ve Katar Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler

2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika da bu turnuvaya direkt katılım sağlayan ülkeler oldu. Ayrıca ilk kez bu heyecanı yaşayan Curaçao ile 52 yıl aranın ardından Dünya Kupası sahnesine çıkacak Haiti ile birlikte Panama da kıtalarının temsilini üstlenecek.

Okyanusya

Türkiye'nin de D grubundaki rakiplerinden biri olan Avustralya ve Yeni Zelanda da Okyanusya kıtasından Dünya Kupası'na katılacaklar.

İlk kez katılım hakkı kazananlar

Bu yıl ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda mücadelede edecek 4 takım bulunuyor. Curaçao, Özbekistan, Ürdün ve Yeşil Burun Adaları tarihlerinde ilk kez bu dev sahnede kendilerine yer buldular.

Yıllardır süren hasreti bitirenler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan birçok takım da uzun yıllar süren hasrete son vererek organizasyona katılım sağladı. Haiti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti 52 yıl aradan sonra katılım hakkı kazanırken; Irak 40 yıl, Avusturya, İskoçya ve Norveç 28 yıl, Türkiye 24 yıl, Çekya 20 yıl, Güney Afrika Cumhuriyeti, Paraguay ve Yeni Zelanda 16 yıl ve Fildişi Sahili 12 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda ülkelerine heyecan yaşatacak.

Türkiye 3. kez boy gösterecek

A Milli Futbol Takımı, tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Türkiye, turnuvaya 3 kez katılma hakkı elde etmesine rağmen 2 kez mücadele edebildi. 1950 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlılar, imkansızlıklar sebebiyle kupaya katılamadı.

Türkiye, ayrıca organizasyonda 10 mücadeleye çıktı. Milli takım, bu maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve 16 puan topladı.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'na en son 2002 yılında katılım sağladı ve üçüncülük elde etti.

104 maç 16 statta oynanacak

Turnuvada toplam 104 maç yapılacak. Bu müsabakalar ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak. Bu statların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken, en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da bulunuyor.

Turnuvada kullanılacak statlar ve kapasiteleri şöyle:

ABD

Dallas Stadı: 94.000

New York New Jersey Stadı: 82.500

Atlanta Stadı: 75.000

Kansas City Stadı: 73.000

Houston Stadı: 72.000

San Francisco Bay Area Stadı: 71.000

Los Angeles Stadı: 70.000

Philadelphia Stadı: 69.000

Seattle Stadı: 69.000

Boston Stadı: 65.000

Miami Stadı: 65.000

Kanada

Toronto Stadı: 45.000

BC Place Vancouver: 54.000

Meksika

Mexico City Stadı: 83.000

Monterrey Stadı: 53.500

Guadalajara Stadı: 48.000

Mexico City Stadı tarihe geçecek

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı da tarihe geçecek. Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat ünvanını ele geçirecek statta daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı