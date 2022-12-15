Dev final ne zaman? İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek Arjantin-Fransa mücadelesi öncesi tüm detaylar
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu. Dünya Kupası'nda üst üste 2. finalini oynayacak Fransa Milli Takımı, 1990'dan sonra bunu başaran ilk Avrupa ekibi olarak tarihe geçti. Arjantin'de ise Lionel Messi, Katar'da gösterdiği performansla birçok ilke imza attı. Dev turnuvanın tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek iki ülke, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de futbol dünyasının en prestijli kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak.
2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi. Yarı final maçlarında Hırvatistan'ı eleyen Arjantin ile Fas'ı turnuvanın dışına iten Fransa, finalde rakip oldu. Dev maç öncesi çarpıcı detaylar dikkat çekti.
Yarı finalde Hırvatistan ile karşılaşan Arjantin, büyük bir üstünlük kurduğu rakibini çok rahat geçti. 3-0'lık skorla Hırvatları deviren Tangoculara galibiyeti getiren golleri Messi ve Alvarez(2) kaydetti.
Dünya Kupası'nın flaş takımı Fas'ı yarı finalde 2-0'lık skorla geçen Fransa ise dev turnuvada üst üste 2. kez finale yükseldi ve Arjantin'in rakibi oldu.
2002'den bu yana üst üste iki Dünya Kupası'nda da finale yükselen ilk takım olan Fransa, 1990'da Almanya'dan sonra bunu başaran ilk Avrupa ekibi oldu.
Arjantin'in finale yükselmesinde en büyük paya sahip olan Lionel Messi ise birçok ilki başardı. Yıldız futbolcu, Hollanda karşısında Dünya Kupası'ndaki 25. maçına çıkarak,turnuva tarihinde en fazla karşılaşmada forma giyen oyuncu olan Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti. Messi ayrıca, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'ndaki üç farklı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.
Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek final mücadelesinde PSG forması giyen dünya futbolunun en önemli iki yıldızı Mbappe ile Messi, ilk kez milli takımda rakip olacak.
18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak Arjantin-Fransa finaline Lusail Iconic Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.