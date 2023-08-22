Dünya Atletizm Şampiyonası'na depremzede sporcular davet edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na 21 depremzede sporcu davet edildi. Macaristan hükümeti ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun işbirliğiyle, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden 21 depremzede sporcu, şampiyonayı izlemek üzere Budapeşte'ye davet edildi. Sporcular, hem şampiyona atmosferini deneyimleyecek hem de Budapeşte'yi gezecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na 21 depremzede sporcu davet edildi.

Macaristan hükümeti ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yaptığı işbirliği çerçevesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana illerinden 11'i kız 10'u erkek toplam 21 depremzede sporcu, Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izlemek üzere Budapeşte'ye davet edildi.

Atletizm ile uğraşan depremzedeler, hem şampiyona atmosferini yerinde deneyimleyecek, hem de antrenörleriyle beraber Türk kültüründen izler taşıyan Budapeşte'yi gezme imkanı bulacak. İki gün sürecek davetin ardından sporcular, 24 Ağustos Perşembe günü yurda dönecek. - İSTANBUL