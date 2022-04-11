Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kupaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a götürecek

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası'nda üçüncü olduğunu, kupayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceklerini belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, 2021'de İtalya'da düzenlenen organizasyonda ilk kez Avrupa şampiyonu olduklarını hatırlattı.

Türkiye'den binlerce kilometre uzakta özel sporcuların destan yazdığını vurgulayan Aydın, "Dünyanın en güçlü takımlarını bir bir yendik. Şili'yi, Uruguay'ı ve Portekiz'i yenerek tarihimizde ilk kez dünya üçüncüsü olduk." ifadelerini kullandı.

Aydın, fırsat verildiğinde özel sporcuların neleri başardığının bir kez daha görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü kupasını söz verdiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a götüreceğiz. Özel sporcularımıza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, TFF Başkanı ile Yönetim Kuruluna ve özel sporcular ailemize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."