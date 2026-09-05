Süper Lig'de transfer dönemi rekorlarla kapandı

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haber çalışmasının bu bölümünde, Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde gerçekleştirdiği transferlerin sayıları ele alındı.

Ligde 22 Haziran'da başlayan ve 76 gün süren sezonun ilk transfer ve tescil döneminde 18 kulüp, 202 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

202 futbolcunun 79'u yurt içinden, 123'ü ise yurt dışından transfer edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, yaptıkları transferlerin tamamını yurt dışından gerçekleştirdi.

Ligde yurt içinden en fazla transfer yapan ekip Çorum FK oldu. Ligin yeni takımı, kadrosuna dahil ettiği 21 futbolcunun 10'unu yurt içinden tercih etti.

Ligde en az transferi ise Galatasaray ve Fenerbahçe yaptı. Her iki takım da geçen yılki kadrolarını 5'er futbolcuyla takviye etti.

En fazla transferi ligin yeni ekipleri yaptı

Süper Lig takımları arasında transfer dönemini en hareketli geçiren ekip Çorum FK oldu. Ligin yeni ekibi, kadrosuna 21 futbolcu dahil etti.

Çorum FK'yi ligin bir başka yeni takımı Amed Sportif Faaliyetler takip etti. Diyarbakır temsilcisi, kadrosuna 18 yeni isim kattı.

Kulüplerin transfer sayıları

Takımların aldığı futbolcu sayıları şöyle:

Takım Transfer sayısı Çorum FK 21 Amed Sportif Faaliyetler 18 Eyüpspor 15 Gaziantep FK 14 Kasımpaşa 13 Kocaelispor 13 Erzurumspor FK 12 Trabzonspor 12 Gençlerbirliği 11 Beşiktaş 10 Çaykur Rizespor 10 Konyaspor 10 Samsunspor 10 Göztepe 9 Alanyaspor 8 Başakşehir 6 Fenerbahçe 5 Galatasaray 5

Transferler

Trendyol Süper Lig'de 1. transfer ve tescil döneminde takımların kadrosuna kattıkları futbolcular şu şekilde:

Çorum FK (21): Muhammed Diomande, Jesus Ramirez, Andrei Borza, Alexandros Kyziridis, Hrvoje Smolcic, Markus Karlsbakk, Ylber Ramadani, Arif Şimşir, Marcos Felipe, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Emircan Gürlük, Erhan Erentürk, Hüseyin Bulut, Berat Özdemir, Alexandre Penetra, Ermin Mahmic, Youssoufa Moukoko, Cengiz Ünder, Göktan Gürpüz, Çağlar Söyüncü

Amed Sportif Faaliyetler (18): Yira Sor, Samuel Ballet, Alban Lafont, Gift Orban, Lumbardh Dellova, Rayan Raveloson, David Bates, Muhammed Khalil, Burak Bozan, Furkan Soyalp, Umut Meraş, Rayan Lutin, Ermal Krasniqi, Gökhan Gül, Amadou Cisse, Berk Kızıldemir, Ali Turap Bülbül, Dilhan Demir

Eyüpspor (15): Ahmed Abdullahi, David Costa, Konrad Michalak, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Zak Jules, Chandrel Massanga, Abdelhamid Sabiri, Bilal Boutobba, Musa Eren Karakaş, Yusuf Barasi, Emre Bilgin, Horatiu Moldovan, Simone Giordano, Yiğit Demir

Gaziantep FK (14): Trivante Stewart, Kacper Tobiasz, Kerim Çalhanoğlu, Florin Stefan, Sebahattin Destici, Ulrick Meleke, Fuat Bavuk, Serdar Dursun, Halil Dervişoğlu, Kadir Gümüş, Sontje Hansen, Ataberk Dadakdeniz, Abakar Sylla, Efe Sarıkaya

Kasımpaşa (13): Thiemoko Diarra, Ayberk Karapo, Elson Mendes, Marcus Rafferty, Matei Ilie, Emirhan Boz, Sercan Deniz, Güven Yalçın, Muhammed Emin Bektaş, Jakob Jessen, Kevin Mouanga, Ömer Bayram, Jesurun Rak-Sakyi

Kocaelispor (13): Metehan Altunbaş, Emir Ortakaya, Makana Baku, Onurcan Piri, Berkan Kutlu, Haydar Karataş, Uğur Kaan Yıldız, Tanguy Zoukrou, Matej Maglica, Gonçalo Sousa, Florian Aye, Tobias Gulliksen, Hulusi Destici

Erzurumspor FK (12): Nihad Mujakic, Kerem Erener, Gyrano Kerk, Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele, Nariman Akhundzada, Miguel Cardozo, Elisha Owusu, Ibrahim Diabate, Lawrence Agyekum, Emirhan Acar, Taha Rençber

Trabzonspor (12): Muhammed Salah, Fabinho, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Ruslan Malinovskyi, Franculino Dju, Ali Habeşoğlu

Gençlerbirliği (11): İrfan Can Eğribayat, Göktuğ Erdem, Salih Uçan, Ensar Çavuşoğlu, Kevin Rodrigues, Metehan Baltacı, Tiago Gouveia, Cheikh Niasse, Victor Orakpo, Pedro Mendes, Rafael Luis

Beşiktaş (10): Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan, Ernest Poku, Fabio Miretti, Ümit Akdağ

Çaykur Rizespor (10): Zakaria Ariss, Siaka Bakayoko, Emirhan Yılmaz, Tayyip Talha Sanuç, Umut Erdem, Ahmed Kutucu, Moussa Diakite, Iustin Doicaru, Can Bozdoğan, Gennaro Borrelli

Konyaspor (10): Chidozie Awaziem, da Mata, Ebrima Colley, Enis Destan, Arthur Masuaku, Mücahit İbrahimoğlu, Rajmund Toth, Mustafa Muhammed, Jean-Luc Dompe, Ahmet Oğuz

Samsunspor (10): Gabriele Guarino, Igor Drapinski, Antoine Sekongo, Elliot Watt, Bilal Bayazıt, Samed Onur, Fatih Kaya, Oskar Ohlenschlaeger, Strahinja Erakovic, Muhammed Bayo

Göztepe (9): Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Noah Sonko Sundberg, Gökdeniz Bayrakdar, Luka Gugeshashvili, Alex Matos, Richard Akkonor, Bekir Turaç Böke, Tino Anjorin

Alanyaspor (8): Omar Ben Ali, Şahin Dik, Baran Ali Gezek, Arouna Soro, Ivan Cedric, Paolo Fernandes, Emre Demir, Nejdet Bilin

Başakşehir (6): Emin Bayram, Saba Kharebashvili, Edin Visca, Michal Karbownik, Umut Bozok, Andreas Skov Olsen

Fenerbahçe (5): Mason Greenwood, Vedat Muric, Nathan Ake, Romelu Lukaku, Kojo Peprah Oppong

Galatasaray (5): Rafael Leao, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu

Not: Kulüplerin yaz transfer döneminde transfer edip başka takımlara kiraladığı isimler değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

Kaynak: AA