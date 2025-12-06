Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçta kötü futbol ortaya koyduklarını söyledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, maçın ilk 15 dakikasının kendi kontrolleri altında geçtiğini ve plan dahilinde hareket ettiklerini dile getirdi.

'İLK GOLÜ BULUYORSANIZ KAZANMANIZ GEREKİYOR'

Tedesco, "Bu periyotta 2 net pozisyon yakaladık. Böylesine bir deplasmanda iyi bir başlangıç yaptıysanız golü bulmanız gerekiyor. Bulamayınca rakibin direnci artıyor. Semedo'nun sakatlığı bizim için bir darbe oldu, oyuncular için şok oldu. 20. dakikada onu kenara aldık. Oyundan çıktıktan sonra saha içindeki pozisyonumuzu kaybettik. Rakip topa daha fazla sahip oldu. İstediğimiz baskıyı yapamadık. Değişikliklerle daha fazla önde oynamaya başladık. Bu periyotta da golü bulduk. Böylesine kötü oynadığınız bir maçta ilk golü buluyorsanız, kazanmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'BASKI YAPACAK GÜCÜ HENÜZ YOK'

RAMS Başakşehir karşısında Talisca ve Jhon Duran ile çift forvet başladıklarını vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

"Bu şekilde oynamaya dair iyi hissiyata sahiptik. Bu oyunu Plzen maçında da yapmıştık. Elimizde 3 forvet oyuncusu var ve 2 forvetle oynayınca daha tehlikeli oluyorsunuz. Galatasaray maçında da çift forvete dönünce golü bulduk. Talisca ile Duran arasında iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncuyu oynattığınız zaman hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor. Duran şu anda özgüvenli ama benim için şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok. İstediğimiz seviyeye gelmesi için biraz zamana ihtiyacı var. En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil ama çok fazla baskı yapıyor. Genel olarak ikisi de iyi forvet. Bu sadece güncel bir durum. En-Nesyri'nin özgüven sıkıntısı belki gol atamadığı içindir ama biz, elimizdeki oyunculara güveniyoruz."

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

Galatasaray- Samsunspor mücadelesinde son dakikada yaşanan pozisyonla ilgili görüşü sorulan Tedesco, kendisinin Fenerbahçe'nin adamı olduğunu ve bunu herhangi birisi gibi değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum. 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım. Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk."

Fenerbahçe teknik direktörü olduğu için gurur duyduğunu aktaran Tedesco, "Ben kendi takımıma bakıyorum, bugüne bakıyorum. Bugün öne geçmiştik, ilk golü attıktan sonra maçı koparmamız gerekirdi. Yediğimiz golde yapılan ortayı durduramadık. Saha içindeki farkındalık çok önemli. Bu akşamki maçı kazanabilirdik." açıklamasında bulundu.

'DÖRDÜNCÜ HAKEM ÇOK CENTİLMENDİ'

Tedesco, mücadelenin 4. hakemi Gürcan Hasova'ya dair şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı:

"Bugünkü maçın dördüncü hakemi çok centilmendi. Ben saha kenarında zaman zaman duygusal olabiliyorum. Çok fazla soru sormam gerekebiliyor. Maç boyunca çok centilmen davrandı ve kendisine ne sorduysam cevapladı. Bu durum Avrupa'da normal olmayabiliyor. Asla kontrolü kaybetmedi, bütün pozisyonları çok iyi açıkladı. Benim duygularımın yükseldiği anlarda sakinleştirdi. Bugün istesem de kendisiyle tartışamazdım."