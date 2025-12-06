Haberler

Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap Haber Videosunu İzle
Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, RAMS Başakşehir maçı sonunda basın toplantısında konuştu. Galatasaray-Samsunspor maçındaki hakem kararları hakkında sorulan soruya cevap veren Tedesco, "Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, maçta kötü futbol ortaya koyduklarını söyledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, maçın ilk 15 dakikasının kendi kontrolleri altında geçtiğini ve plan dahilinde hareket ettiklerini dile getirdi.

'İLK GOLÜ BULUYORSANIZ KAZANMANIZ GEREKİYOR'

Tedesco, "Bu periyotta 2 net pozisyon yakaladık. Böylesine bir deplasmanda iyi bir başlangıç yaptıysanız golü bulmanız gerekiyor. Bulamayınca rakibin direnci artıyor. Semedo'nun sakatlığı bizim için bir darbe oldu, oyuncular için şok oldu. 20. dakikada onu kenara aldık. Oyundan çıktıktan sonra saha içindeki pozisyonumuzu kaybettik. Rakip topa daha fazla sahip oldu. İstediğimiz baskıyı yapamadık. Değişikliklerle daha fazla önde oynamaya başladık. Bu periyotta da golü bulduk. Böylesine kötü oynadığınız bir maçta ilk golü buluyorsanız, kazanmanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

'BASKI YAPACAK GÜCÜ HENÜZ YOK'

RAMS Başakşehir karşısında Talisca ve Jhon Duran ile çift forvet başladıklarını vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:

"Bu şekilde oynamaya dair iyi hissiyata sahiptik. Bu oyunu Plzen maçında da yapmıştık. Elimizde 3 forvet oyuncusu var ve 2 forvetle oynayınca daha tehlikeli oluyorsunuz. Galatasaray maçında da çift forvete dönünce golü bulduk. Talisca ile Duran arasında iyi bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bir oyuncuyu oynattığınız zaman hem avantaj hem de dezavantaj olabiliyor. Duran şu anda özgüvenli ama benim için şiddetli baskı yapacak gücü henüz yok. İstediğimiz seviyeye gelmesi için biraz zamana ihtiyacı var. En-Nesyri'nin özgüveni yerinde değil ama çok fazla baskı yapıyor. Genel olarak ikisi de iyi forvet. Bu sadece güncel bir durum. En-Nesyri'nin özgüven sıkıntısı belki gol atamadığı içindir ama biz, elimizdeki oyunculara güveniyoruz."

Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

Galatasaray- Samsunspor mücadelesinde son dakikada yaşanan pozisyonla ilgili görüşü sorulan Tedesco, kendisinin Fenerbahçe'nin adamı olduğunu ve bunu herhangi birisi gibi değerlendirmesinin mümkün olmadığını söyleyerek, "Fenerbahçe'nin adamıyım. Bunu, boşta özgür bir insan gibi değerlendiremem. Kaldı ki, böyle olduğum için şanslıyım. Çünkü Fenerbahçe'nin hocası olmaktan gurur duyuyorum. Bu konuyu düşünmek için 1 saniyemi bile harcamam. Ben kendi maçımıza bakıyorum. 1-0'dan sonra maçı öldürebilirdik. Saha içerisinde uyanık olmamız lazım, ortaları durdurmamız lazım. Dünkü maçın herhangi bir etkisi olmadı. Biz sadece kendi takımımızı ve Başakşehir'i konuştuk."

Domenico Tedesco'dan Galatasaray sorusuna flaş cevap

Fenerbahçe teknik direktörü olduğu için gurur duyduğunu aktaran Tedesco, "Ben kendi takımıma bakıyorum, bugüne bakıyorum. Bugün öne geçmiştik, ilk golü attıktan sonra maçı koparmamız gerekirdi. Yediğimiz golde yapılan ortayı durduramadık. Saha içindeki farkındalık çok önemli. Bu akşamki maçı kazanabilirdik." açıklamasında bulundu.

'DÖRDÜNCÜ HAKEM ÇOK CENTİLMENDİ'

Tedesco, mücadelenin 4. hakemi Gürcan Hasova'ya dair şu değerlendirmeyle sözlerini tamamladı:

"Bugünkü maçın dördüncü hakemi çok centilmendi. Ben saha kenarında zaman zaman duygusal olabiliyorum. Çok fazla soru sormam gerekebiliyor. Maç boyunca çok centilmen davrandı ve kendisine ne sorduysam cevapladı. Bu durum Avrupa'da normal olmayabiliyor. Asla kontrolü kaybetmedi, bütün pozisyonları çok iyi açıkladı. Benim duygularımın yükseldiği anlarda sakinleştirdi. Bugün istesem de kendisiyle tartışamazdım."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Fener'in topçularına her şey serbest mi.. Tekme, tokat, ayağa basma alıp savurma.. Attıkları gole bak adam golden önce bir yumruk atmadı o nasıl yitme hakem kör mü

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

edson alverez adeta kasap futbolla alakası yok, topa vurmayı bile bilmiyor

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kılınç:

Hadi ordan !Galatasaray’la berabere kalacağına bile inanmamışlar.Bu nasıl bir korku.başkanından tut taraftarına kadar deliler gibi sevindiler.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

mahelle maçı oynuyonuz ve hala kendınızı kandırıyonuz.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
La Liga'da 5-3'lük çılgın derbi

İspanya'da 5-3'lük çılgın derbi
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti

Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti!
Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Lig kaynıyor! Bir takım daha hakem hataları sonrası kazan kaldırdı
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.