FENERBAHÇE'NİN yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada olmak ben ve ekibim için çok büyük memnuniyet ve onur. Bu kadar desteği görmek bizler için normal değil. Benim ve ekibim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yolların ayrılmasının ardından Domenico Tedesco ile anlaşmaya varmıştı. 40 yaşındaki teknik adam için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Devin Özek ve teknik direktör Domenico Tedesco katıldı.

Çok iyi bir desteğe sahip olduklarını söyleyen Domenico Tedesco, "Burada olmaktan çok mutluyum. Burada olmak ben ve ekibim için çok büyük memnuniyet ve onur. Bu kadar desteği görmek bizler için normal değil. Benim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Ocak ayından itibaren evimde oturarak fırsatları beklemek benim için çok da iyi değildi. Ben çalışmayı seven biriyim. Benim için kolay değildi kulüplerden ve federasyonlardan teklif alıp hayır demek. Ben duyguyu ve iyi takımları severim. Buraya gelmemde iki sebep var. Bundan biri kulübün tarihi ve taraftarlar. Böyle bir taraftara sahip olduğunuzda saha içi alev alıyor. İkinci etken de oyuncuların sahip olduğu kalite. İlk 3 gün çok zorlayıcı geçti. İyi bir takım ve oyuncularımız var. Çok da iyi bir desteğe sahibiz. Tecrübemle şunu söyleyebilirim ki hedeflerimize ulaşabilmek için birlikte olmamız çok önemli. Bizlerin oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana, sportif direktöre, çalışanlarımıza ve taraftarımıza ihtiyacımız var. Bir an önce çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

'TABİİ Kİ LİGİ TANIMANIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Ligi tanımanın önemli olduğuna dikkat çeken ancak yeni geldiği için bahanesi olmayacağını aktaran Tedesco, "Tabii ki de ligi tanımanız çok önemli. Ben gelmeden önce de bazı maçları analiz ettim. Geçmişte de Fenerbahçe maçlarını izlemiştim. Güzel maçlar olduğu ve eski milli oyuncum Michy Batshuayi'nin olması sebebiyle. Ekibimde Gökhan'ın olması da çok önemli. Benden asla yeni geldim gibi ifadeler duymayacaksınız çünkü bu benim yöntemim değil" sözlerini sarf etti.

'GÖRMÜŞ OLDUĞUM BU RUHTAN DOLAYI TESİSTE KALDIM'

Tedesco, tesislerde kalması hakkında gelen soruya, "Bizler buraya gece çok geç saatte vardık. Tesise geldiğimizde bazı kulüp çalışanları bizi bekliyordu. Öncelikle görmüş olduğum bu ruhtan dolayı tesisten kaldım. Yapmam gereken çok fazla işim var. Sadece Trabzonspor maçına kadar değil burada ne kadar kalacağımızı düşünmemiz gerekiyor. Burayı çok seviyorum. Burada kendimi rahta ve huzurlu hissediyorum" şeklinde cevap verdi.

'BU TAKIMIN 4'LÜ OYNAMAK İÇİN KURULDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM'

Fenerbahçe kadrosunun 4'lü sistemde oynamaya uygun olduğunu dile getiren 40 yaşındaki teknik adam, "Ben Stuttgart altyapısında büyüdüm. Orada 10 yıl çalıştım. Orada 4'lü oynatarak çalıştım. Benim ana sistemim bu diyebilirim. Daha sonra Aue takımını aldım. Küme düşmemeye oynuyorduk ve maçlarımızı nasıl kazanabiliriz diye düşündüm. 8 maç kazandık ve ligde kaldık. Schalke'yi 11'inci sırada aldık ve 2'nci sırada bitirdik. Takımla ne kadar vakit geçirirseniz onları biraz daha oraya doğru çekebilirsiniz. Takımımıza baktığımda bu takımın 4'lü oynamak için kurulduğunu söyleyebilirim" dedi.

'ÇOK BÜYÜK BİR İSİMDEN BAHSEDİYORUZ'

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cristoph Daum ile karşılaştırılmasının bile kendisinin için büyük bir onur olduğunu söyleyen Tedesco, "Çok büyük isimden bahsediyoruz. O sadece burada efsane değil Almanya'da da efsane. Benim şehrim olan Stuttgart'ı 92'de lig şampiyonu yaptı. Onunla kıyaslanmak benim için büyük bir onur. İşimizi yaparken hiçbir adımı atlamamamız ve unutmamamız lazım. Ben şu an bu kulüpte ileride nereye gelebilirim diye düşünmüyorum. Benim tek odak noktam Trabzonspor maçı."

'TOPA SAHİP OLMA VE ATAK YAPMA FELSEFESİNE SAHİBİM'

Oyun tarzından bahseden Domenico Tedesco, "Mesela Rusya'da takım çalıştığımda takımım yüzde 65-70 oranında topa sahip oluyordu. Leipzig'de 60-65-70 ortalamalarına sahiptik. Oyunu domine etmeniz önemli ama sadece topa sahip olarak yapamazsınız. Aynı zamanda goller atmanız ve tehlikeli pozisyonlar üretmeniz gerekiyor. Topa sahip olma ve atak yapma oyun felsefesine sahibim. Topu kaybettiğimizde de en kısa sürede geri kazanmamız gerekiyor. Kaliteli oyuncular olunca oyun içinde otomatik geçişler oluyor" ifadelerini kullandı.

40 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Öncelikle özgüven eksikliğini söyleyebilirim. Bunu kazanabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Sezon uzun bir maraton. Biz bunu Leipzig'de yapabilmiştik. İkinci yarıda neredeyse her maçımızı kazanmıştık. Bunu yapabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Yaratmamız gereken şey bu."

'HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYA ALIŞIK BİRİSİ DEĞİLİM'

Hakemler hakkında konuşmaya alışık olmadığına değinen Tedesco, "Ben asla bahaneler sunmam. Hakemler hakkında konuşmaya alışık birisi de değilim. Onlar da ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Rakiplerin kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bundan şikayet etmeye gerek yok. Maçları kazanmak için her şeyin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Bazen kabul etmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor" dedi.

'BİZİM İÇİN HER ZAMAN PERFORMANS ÖNEMLİ'

Hedeflerinin maçları kazanmak olduğunu ve performansın önemine vurgu yapan Tedesco, "Bizim için her zaman performans önemli. Bizim hedefimiz maçlar kazanmak. Bazen kazanan takımı bozmanız gerekebilir. Sakatlıklar, cezalılar olabiliyor. Biz her zaman hak eden oyuncuya şans vermeye çalışacağız. 4-5 hafta aynı 11 ile oynamak imkansız. Mesela Lewandowski her maç oynamak ister ve bu yapıya da sahip. Ben hafta hafta maç maç bakacağım. Sadece değişiklik yapmak için kadroyu değiştirmeyeceğim" sözlerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİN MAKSİMUMU YAPACAĞIZ'

40 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Ben, teknik heyetim ve idari ekibim elimizden gelenin maksimumu yapacağız. Ben gerçekleştirebileceğim şeylerin sözünü veririm. Bunu da gerçekleştirebileceğimize eminim. Hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

ALİ KOÇ: BAŞARILI OLMASI İÇİN EN DOĞRU İKLİMİ SAĞLAYACAĞIZ

Domenico Tedesco'ya başarılı olması için en doğru iklimi sağlayacaklarını belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Hocamızın 40'ıncı yaşını kutluyorum. Yeni yaşında her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyorum. Biz hepimiz çok çok heyecanlıyız. Sizlerle yeni hocamızı tanıştırmak istiyoruz. Finansal konularda kulübümüz nereden nereye getirdiğimizi, nasıl mücadele verdiğimizi az önce anlattık. Bizim en büyük borcumuz şampiyonluk borcumuz. Ödememiz gereken en önemli borcumuz budur. Takımımızı şampiyon yapacağız ve Avrupa'da yarı final hedefliyoruz. Belki de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan finalde Fenerbahçe'yi görebiliriz. 70 milyon olan takım değerini 315 milyonlara kadar getirebildik. Kadromuz çok etkin ve dominant futbol oynayabilecek kapasiteye sahip. Taraftarlarımızın baskılı ve hücumcu oyun beklentisine uyacak bir teknik direktör seçmemiz gerekiyordu ve Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdik. Biz seçim odaklı düşünmüyoruz. Seçim odaklı düşünseydik seçime etki edecek bir ismi son dakikada transfer edebilirdik. 160 milyon Euro'luk sponsorluğu kırdırıp daha farklı işler yapabilirdik ama bu olmaz. Burada sportif direktörümüz Devin Özek'in emeğini de vurgulamak istiyorum. Kendisi transfer felsefemizin gelişmesinde hangi noktalara ihtiyaç duyduğumuzu, gençleşmemiz, zekayı artırmamız, hızlı ve direkt futbol oynamamız, birden fazla mevkide oynayacak oyuncuların artırılmasını, daha fazla lider oyuncu olmasını, baskıyı yaşamış oyuncunun daha fazla olması gerektiğini ve kimlerin transfer edilmesi gerektiğini bizlere sundu. Bizlerin desteğini alarak faaliyetlerini sürdürdü. Neredeyse her noktaya istediğimiz oyuncuları alabildik. Hocamızın seçiminde de aktif rol oynadı. Hocamıza Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'den teklifler geldi. Hocamız Fenerbahçe ile neler yapabileceğini, neler başarabileceğini, bu kadroyla nasıl oynatabileceği ve şampiyonluk motivasyonu için bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu seçimin iki taraf olarak da fırsat olacağına ve şampiyon olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bizim için bu imza sadece teknik direktör değişikliği değil bir futbol değişikliğinin imzasıdır. Bu yolculukta Gökhan Gönül de ekibimizin bir parçası oldu. Kendisi hocamızın çalışma arkadaşı oldu. Bugün yollarımızın tekrar kesişmesinin mutluluğunu tekrar yaşıyoruz. Hocamızın arkasında 30 milyonluk Fenerbahçe camiası da vardır. Başarılı olması için en doğru iklimi kendisine sağlayacağız. Taraftarlardan istediğimiz destek, inanç, o ruhun geri dönmesi ve Feyenoord maçındaki performansı sezona yaymalarıdır" dedi.

DEVİN ÖZEK: ONUN BURADA OLMASINDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Domenico Tedesco'nun takımın başına getirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, "Öncelikle yeni teknik direktörümüze hoş geldin demek istiyorum. Onun burada olmasından dolayı çok mutluyuz. Kadromuzu analiz ettiğimizde bu şekilde yola çıkmıştık. Teknik direktörümüz bu kadroyu kullanabilmek için çok net bir isimdi. Eminim ki hocamız bu kadroyu en iyi şekilde kullanacaktır. Seçimimizi yaparken en önemli şey buraya gelecek olan teknik direktörün uygulamak istediği fikirleri çok çabuk şekilde hayata geçirebilmesiydi. Kendisi ilk haftadan fikirlerini uygulamaya uygun bir teknik direktör" sözlerini sarf etti.