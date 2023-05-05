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Diyarbakırlı sporcu İzmir'de bronz madalya elde etti

Diyarbakırlı sporcu İzmir'de bronz madalya elde etti

Spor Haberleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mehmet Aslan, 3 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen Liseler arası Türkiye Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mehmet Aslan, 3 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenen Liseler arası Türkiye Atletizm Şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ne kazandırılan Mehmet Aslan, Liseler arası Türkiye Atletizm Şampiyonasında derece elde etti.

Şampiyonanın 3 bin metre yürüyüş yarışmasında 3.olan Aslan, bronz madalya ve başarı belgesi almaya hak kazandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Aslan Türkiye İzmir Spor Haberler

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