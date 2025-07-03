Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti

Liverpool futbolcusu Diogo Jota (28), geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi 26 yaşındaki Andre ile birlikte hayatını kaybetti.

ARAÇ YOLDAN ÇIKARAK ALEV ALDI

Marca'da yer alan habere göre, kaza, sabaha karşı A-52 otoyolunun 65. kilometresinde, Palacios de Sanabria mevkisinde meydana geldi. Diogo Jota ve kardeşi André Jota'nın içinde bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak alev aldı.

YENİ EVLENMİŞTİ

28 yaşındaki oyuncu 22 Haziran günü evlenmişti. Ünlü ismin düğün törenine futbol dünyasından tanınan birçok kişi katılmıştı. Yıldız oyuncu Portekiz'in Uluslar Ligi'ni kazanan kadrosunda da yer almıştı.