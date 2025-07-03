Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti

Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti
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Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Aynı araçta 26 yaşındaki kardeşi Andre de yaşamını yitirdi.

Liverpool futbolcusu Diogo Jota (28), geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi 26 yaşındaki Andre ile birlikte hayatını kaybetti.

ARAÇ YOLDAN ÇIKARAK ALEV ALDI

Marca'da yer alan habere göre, kaza, sabaha karşı A-52 otoyolunun 65. kilometresinde, Palacios de Sanabria mevkisinde meydana geldi. Diogo Jota ve kardeşi André Jota'nın içinde bulunduğu araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak alev aldı.

Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti

YENİ EVLENMİŞTİ

28 yaşındaki oyuncu 22 Haziran günü evlenmişti. Ünlü ismin düğün törenine futbol dünyasından tanınan birçok kişi katılmıştı. Yıldız oyuncu Portekiz'in Uluslar Ligi'ni kazanan kadrosunda da yer almıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

fener teklif etmiştir

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSudenur un Eğlenceli Dünyası:

Vezir parmağı,seninde çok yakının ölünce böyle ezik bir söz yazan olur inşallah,Saygin olsun biraz, ölüm ile dalga geçilmez

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
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