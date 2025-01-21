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Galatasaray-Dinamo Kiev maçında taraftarları çıldırtan istatistik

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Galatasaray maçından önce son resmi maçına yaklaşık bir ay önce çıkan Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını sarı-kırmızılılardan aldı. Öte yandan turnuvada oynadığı daha önceki 6 maçta 1 gol atabilen Ukrayna temsilcisinin 3 isabetli şutta 3 gol bulması dikkat çekti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın Dinamo Kiev'i konuk ettiği maç, 3-3 berabere bitti. Bu sonucun ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

CİMBOM ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Davinson Sanchez ve 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ukrayna ekibi, 45. dakikada Vladyslav Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken Galatasaray, 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dakikalar 68'i gösterirken Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, takımının 2. golünü attı ve skor 3-2'ye geldi. 82. dakikada ise Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, Galatasaray ağlarını bir kez daha havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçında taraftarları çıldırtan istatistik

6 MAÇTA 1, GALATASARAY'A KARŞI 3 GOL

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kaybeden ve yalnızca 1 gol atabilen Dinamo Kiev'in, Galatasaray karşısında bulduğu 3 isabetli şutu da golle sonuçlandı.

DINAMO KIEV'İN AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER SONUÇLARI

  • Dinamo Kiev 0-3 Lazio
  • Hoffenheim 2-0 Dinamo Kiev
  • Roma 1-0 Dinamo Kiev
  • Dinamo Kiev 0-4 Ferencvaros
  • Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen
  • Real Sociedad 3-0 Dinamo Kiev

1 AY SONRA MAÇA ÇIKIP AVRUPA'DAKİ İLK PUANLARINI ALDILAR

Galatasaray maçından önce son resmi maçına çıkan Dinamo Kiev, sarı-kırmızılılardan puan aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar ile oynadığı maçtan önce son resmi maçına 16 Aralık'ta Veres Rivne karşısında çıkan ve o maçı 1-0 kazanan Dinamo Kiev, Galatasaray'dan da puan almayı başardı. Galatasaray karşısında iki kez iki farklı geriye düşen Dinamo Kiev, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçında taraftarları çıldırtan istatistik

TARAFTARLAR MUSLERA'YA TEPKİLİ

Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi. 38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası teknik direktör Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti. Muslera'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti ve kısa süre içerisinde viral oldu.

Galatasaray-Dinamo Kiev maçında taraftarları çıldırtan istatistik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Muslera gelen şutlara ne yapsın ki? Orta saha kötüydü bu yüzden rahat atak yapabildiler. Berkan la orta saha falan idare edilmez. Berkan kutlu anca süper ligin yedeği olur. Muslera'nın bir suçu yok. Gelen şutlar kurtarılamayacak uzaklıkta idi.

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Çuval olmuş, gelen her top içerde. Galatasaray bu oyunuyla devam etsin. Avrupa'da da bir başarı elde edemez. Ligde de şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırır.

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Haber YorumlarıShef :

Muslera işin cılkını çıkardı, bence bir an önce gönderilmeli. Bu ilk değil, bu sezon iyi değil gerçekten.

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