Galatasaray-Dinamo Kiev maçında taraftarları çıldırtan istatistik

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray'ın Dinamo Kiev'i konuk ettiği maç, 3-3 berabere bitti. Bu sonucun ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

CİMBOM ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Sarı-Kırmızılılar, 6. dakikada Davinson Sanchez ve 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ukrayna ekibi, 45. dakikada Vladyslav Vanat'ın golüyle skoru 2-1'e getirirken Galatasaray, 63. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Dakikalar 68'i gösterirken Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, takımının 2. golünü attı ve skor 3-2'ye geldi. 82. dakikada ise Dinamo Kiev'de Andriy Yarmolenko, Galatasaray ağlarını bir kez daha havalandırdı ve skor 3-3'e geldi.

6 MAÇTA 1, GALATASARAY'A KARŞI 3 GOL

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında çıktığı 6 maçı da kaybeden ve yalnızca 1 gol atabilen Dinamo Kiev'in, Galatasaray karşısında bulduğu 3 isabetli şutu da golle sonuçlandı.

DINAMO KIEV'İN AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER SONUÇLARI

Dinamo Kiev 0-3 Lazio

Hoffenheim 2-0 Dinamo Kiev

Roma 1-0 Dinamo Kiev

Dinamo Kiev 0-4 Ferencvaros

Dinamo Kiev 1-2 Viktoria Plzen

Real Sociedad 3-0 Dinamo Kiev

1 AY SONRA MAÇA ÇIKIP AVRUPA'DAKİ İLK PUANLARINI ALDILAR

Galatasaray maçından önce son resmi maçına çıkan Dinamo Kiev, sarı-kırmızılılardan puan aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılar ile oynadığı maçtan önce son resmi maçına 16 Aralık'ta Veres Rivne karşısında çıkan ve o maçı 1-0 kazanan Dinamo Kiev, Galatasaray'dan da puan almayı başardı. Galatasaray karşısında iki kez iki farklı geriye düşen Dinamo Kiev, sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu sezon ilk puanını aldı.

TARAFTARLAR MUSLERA'YA TEPKİLİ

Galatasaraylı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi. 38 yaşındaki file bekçisi, tepkiler sonrası teknik direktör Okan Buruk'a "bitti" tarzında bir hareket yaparak hızlı adımlarla soyunma odasına gitti. Muslera'nın bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti ve kısa süre içerisinde viral oldu.