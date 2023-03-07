Devlet Bahçeli'den Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olaylara ilk tepki: Bizim için Amed diye bir şey yoktur

Bursa'da oynanan ve olayların damga vurduğu Bursaspor-Amedspor maçı ile ilgili Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulundu. Tribünde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarının açılmasını eleştiren Bahçeli, Amedspor'a yönelik ise sert ifadeler kullandı. MHP lideri, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir." dedi.

TFF 2. Lig'de oynanan olaylı Bursaspor-Amed spor maçının yankıları sürüyor. Saha içinde ve dışında yaşananların damga vurduğu mücadelede, tribünde açılan "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları çok konuşulmuştu. Konuya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamada bulundu.

"TRİBÜNDE AÇILAN RESİMLERİN SPOR AHLAKINA AYKIRI OLDUĞU AÇIKTIR"

Devlet Bahçeli tribünde açılan pankartları eleştirirken, "Türk milletinin acılı dönemin istismara kalkışanlar, karşılarında MHP'yi ve Cumhur İttifakını bulacaklar. Geçtiğimiz hafta sonu Bursa spor ve Diyarbakır spor maçında tribünlerden açılan resimlerin sporun ahlakına aykırı olduğu açıktır." dedi.

"AMEDSPOR DİYE BİR KULÜPTEN BAHSEDİLMEYECEKTİR"

Bahçeli ayrıca, "Bize göre Amed diye bir yer yoktur, Amed spor'dan bahsedilemeyecektir. Bursa'da küçük bir azınlık olan terör yandaşlarının stadyumu tahrik etmesi, çıkan olayların Kürt kökenli kardeşlerimle ilişkilendirilmesi rezalettir. Türk ile Kürt arasına düşmanlık tohumu ekmeye kalkan kim varsa, koparılması gereken çıban başıdır. Bursa nasıl gözbebeğimizse, Diyarbakır da öyledir." ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN ACİZ KALDIĞI HUSUSUNDA YAYGIN KANAATE KULAK VERİLMELİDİR"

TFF'nin atıl ve aciz kaldığı hususunda yaygın kanaate kulak verilmelidir. Türk sporu dostluğun ve kardeşliğin vadisidir. Futbol sahalarından kaos çıkarmak bu millete yapılacak kötülüktür. Bu ülkenin başına ne gelmişse küçük politikalardan ve küçülmüş politikacılardan kaynaklanan bir gerçektir. İlkeli olmak demek insanın kendisine sadakati demektir.

NE OLMUŞTU?

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursa spor, sahasında Amed spor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde başlayan olaylar saha içine de yansıdı. Sahaya yabancı maddelerin yağdığı maça tribünde açılan "Beyaz Toros" ile "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları damga vurdu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken siyaset, sanat ve spor camiasından yaşananlara tepki gösterilmişti.

Bursaspor tribünlerinin Amedspor maçında açtığı pankartlar: