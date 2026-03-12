Haberler

Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi

Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi Haber Videosunu İzle
Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ligde ve Avrupa'da başarılı bir performans gösteren Galatasaray'da performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncular, birçok Avrupa devinin radarına girdi. İşte detaylar...

Transfer döneminde birçok sıkıntı yaşamasına rağmen yarıştığı tüm kulvarlarda büyük bir başarıyla ilerleyen Galatasaray'da yıldız oyunculara da büyük bir ilgi mevcut. Avrupa'nın birçok dev kulübü, sarı-kırmızılı yıldızları yakından takip ediyor.

İSPANYA'DAN UĞURCAN'A KANCA

Muslera'nın ayrılığı sonrası büyük bir bonservis bedeli ile transfer edilen Uğurcan Çakır, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde harika bir performans sergileyerek La Liga'dan iki kulübün dikkatini çekti. Villarreal ve Real Sociedad, milli eldiveni uzun bir süredir takip ediyor.

GABRIEL SARA'YA ÇİFTE MÜJDE

Geride bıraktığımız sezona göre hücum anlamında daha üretken olan Gabriel Sara, son haftalardaki formuyla Brezilya Milli Takımı aday havuzuna girdi. Norwich City'den transfer edilen deneyimli oyuncuya yine İngiltere'den Tottenham'ın ilgi gösterdiği belirtiliyor.

OSIMHEN'E TALİP ÜSTÜNE TALİP

Victor Osimhen'e ödenen 75 milyon Euro'luk bonservisle Türkiye'de rekor kırıldı. Attığı gollerle takımını taşıyan Nijeryalı yıldız santrfor, Şampiyonlar Ligi performansıyla değerini 100 milyon Euro'nun üzerine çıkardı. Osimhen'i Barcelona, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Real Madrid ve PSG'nin kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

BARIŞ'A BİRÇOK ÜLKEDEN İLGİ

Son olarak Barış Alper Yılmaz'a da Avrupa'nın birçok farklı liginden ilgi bulunuyor. Golleri ve asistleriyle kariyer rekoru kıran tecrübeli oyuncunun transferinde İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya'dan bazı kulüplerin istekli olduğu öğrenildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
ABD'de sinagoga saldırı

ABD şokta! Trump'ı uzun süre düşündürecek saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

Galatasaray'dan 2 isim! İşte Devler Ligi'nde haftanın 11'i
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı

Çipi tabaktan çıktı! Yarış atını kavurma yapmışlar
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi