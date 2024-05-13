Develigücü hükmen kazandı, Hacılar Erciyesspor hükmen yenildi

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup 26. haftasında Develigücü hükmen kazanırken, rakibinin karşısına çıkmayan Hacılar Erciyesspor ise hükmen yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta 26. hafta maçları da tamamlandı. Şampiyonluğunu ilan eden Yozgat Bozokspor'un BAY olarak geçtiği haftada 1 müsabaka oynandı. Grubu ikinci sırada tamamlayan 12 Bingölspor'un deplasmanda Dersimspor'u 5-1 mağlup ettiği haftada Develigücü hükmen kazanırken, Hacılar Erciyesspor hükmen mağlup oldu.

Ligin son hafta maçında sahasında Elazığ ekibi Aksaray Gençlikspor ile karşılaşması gereken Develigücü, rakibinin sahaya çıkmamasından ötürü 3-0 hükmen kazandı. Kırmızı siyahlılar, sezonu 47 puanla 3.sırada tamamladı.

Öte yandan deplasmanda Rüstempaşa ile karşılaşması gereken Hacılar Erciyesspor ise bu maça gitmedi. Oyun kuralları gereği maça çıkmadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak olan sarı lacivertliler, ligi 40 puanla noktalamış olacak. - KAYSERİ