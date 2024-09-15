Dev maçta kazanan yok! Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerin uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

YENİ TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Dev karşılaşmada her iki takımında yeni transferleri görücüye çıktı. Trabzonspor'da Braga'dan transfer edilen Simon Banza, Beşiktaş'ta ise Benfica'dan gelen Joao Mario yeni takımlarıyla ilk maçlarına çıktı.

EDIN VISCA'YA TARİHİ KIRMIZI KART

Yüksek tempoyla başlayan karşılaşmada Trabzonsporlu Edin Visca, Rafa Silva'ya arkadan yaptığı sert faul sonrası VAR incelemesinin ardından 13. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca Visca, Trabzonspor-Beşiktaş rekabetindeki en erken kırmızı kartını da görmüş oldu.

TRABZONSPOR GOLÜ BULDU

10 kişi kalan Trabzonspor, 17. dakikada kullandığı duran topta skordaki dengeyi bozdu. Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol bordo-mavililerin bu sezon ligdeki ilk golü oldu. Öte yandan Okay da Trabzonspor formasıyla iç sahada attığı son golü yine Beşiktaş'a atmıştı.

GEDSON SKORU EŞİTLEDİ

Yediği golden sonra beraberlik için 10 kişi kalan rakibinin üzerine giden Beşiktaş, beraberlik golünü 39. dakikada buldu. Rafa Silva ile verkaça giren Svensson, sağ çaprazdan ceza alanına girerek topu Gedson Fernandes'e verdi. Portekizli oyuncu da yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skorunu da belirledi. Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Gedson ligdeki 2., bu sezonki 5. golüne imza attı.

PUANLARI PAYLAŞTILAR

Temposuyla nefes kesen maçın ikinci yarısında her iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremeyince ilk yarıdaki eşitlik bozulmadı. Trabzonspor ligde oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılarak puanını 3 yaparken, ilk kez puan kaybeden Beşiktaş ise 4 maç sonunda 10 puan topladı.