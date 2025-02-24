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Galatasaray golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde rakip ceza sahasında yerde kalınca penaltı bekledi. Bu pozisyonun ardından oyun devam ederken Nijeryalı golcü, sarı-lacivertlilerin yedek kulübesindeki Mert Hakan Yandaş ile gerginlik yaşadı. Bu esnada Osimhen'i Mert Hakan'ı işaret ederek sus işareti yaptığı görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi. Gergin anlarda başrollerde Victor Osimhen ve Mert Hakan Yandaş vardı.

OSIMHEN PENALTI BEKLEDİ

Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Penaltı pozisyonu;

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan var

MERT HAKAN'A "SUS" İŞARETİ YAPTI

Bu sırada Victor Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan Yandaş arasında kısa süreli söz dalaşı yaşandı. Bu olayın ardından Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı. Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.

İşte o anlar;

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan varGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan varGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan varGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan varGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Dev derbide gergin anlar: Başrolde Osimhen ve Mert Hakan varGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareketGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Mert Hakan iyi Galatasaraylı imiş Abdurrahim Albayraka öyle demiş demek ki biz bunu almayınca kin yaptı

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Oshimen tam bir kaos adami. Dikkat ediniz her pozisyona koşarak gidiyor. El kol hareketleri. Bir de maske olayı var ki hepşen yanlış.

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Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

Laaa osi sen git zorro filminde oyna

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