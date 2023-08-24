Denizlispor, U19 Elit B Ligi'nde Bursaspor maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor

Yeni sezonda U19 Elit B Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor, ligin ilk haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçına galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

U19 Elit B Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını Servergazi Stadı'nda Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya nezaretinde sürdürdü. Lige iyi başlamak isteyen genç horozlarda hedef, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00'de Bursaspor Vakıfköy 1 numaralı çim sahada yapılacak maçtan en iyi sonuçla ayrılmak ve lige iyi bir başlangıç yapmak. Hazırlık sürecini ve Bursaspor maçını değerlendiren Denizlispor U19 takımı Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, ligde başarıyı hedeflediklerini ve lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerine dikkat çekerek, "Maç haftasına girdik ligin ilk haftasında deplasmanda Bursaspor ile oynayacağız. Temmuz ayının son haftası itibariyle başlamıştık. Ancak ondan öncede 2 iki haftalık bir adaptasyon sürecimiz olmuştu. Planlamamızı aslında Eylül ayının ortasında ligler başlayacakmış gibi yapmıştık. Ancak federasyonun maçları biraz erkene aldı. Ligler bu sene biraz uzun olacak gibi. Ağustos'un sonu gibi başlamış oluyoruz. Hazırlanabildiğimiz kadar hazırlandık. Çalışmalarımızı yapıyoruz. İyi gidiyor şimdilik bir problem yok. İnşallah hafta sonu da oyuncularımız verdiğimiz görevleri yerine getirir ve iyi bir şekilde döneriz" dedi.

"Güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz"

Bursaspor'un zamanında alt yapıya fazla önem verdiğine vurgu yapan Teknik Sorumlu Gözlükaya, "Şu anda onlar da A takımı düzeyinde maddi problemler yaşıyorlar. Bunun da alt yapıyı etkilediğini biliyoruz. Ama sonuçta orada güzel bir tesisin olduğunu yıllar öncesinden yapılan bir yatırımın sonucunda oluşan bir grubun olduğunu biliyoruz. Bizde gideceğiz kendi çocuklarımız hem toplarını oynayacaklar hem de Denizlispor'u layıkıyla temsil edecek ve inşallah güzel de bir sonuçla dönecekler" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ