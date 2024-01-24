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Denizli OSB Süper Ligi B Grubu'nda Şampiyon Belli Oldu

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Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Süper Ligi B Grubu maçları tamamlandı. Uspar Tekstil, grup maçlarını namağlup tamamlayarak şampiyon oldu. Play-Off maçları sonrasında final günü ve saatini belirleyecek.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Süper Ligi B Grubu maçları tamamlandı. İlk haftadan itibaren şampiyonayı önde götüren Uspar Tekstil, namağlup olarak grup maçlarını tamamladı.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Spor Tesisleri'nde 9 takımın mücadele ettiği B Grubu'nda çok çekişmeli ve seyir zevki yüksek bir turnuva yaşandı. B Grubu'nun şampiyonunun belli olmasının ardından Altınbaşak Tekstil ve Uspar Tekstil arasında yapılacak olan final maçı için takımlarda oynayan sporcuları ve firmaları heyecanlı bir bekleyiş sardı. 5 Şubat'ta başlayacak olan Play-Off maçlarının tamamlanmasının ardından final günü ve saatini Denizli OSB Spor Tertip Heyeti kararlaştıracak.

"Kupayı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız"

Turnuvaya ilişkin açıklama yapan Uspar takımının yöneticisi ve oyuncusu Ahmet Öneri, "Takımımızda her an oyunu rakipten uzaklaştırabilecek ve maçı çevirebilecek kaliteli hücum oyuncularının olması bizim için bir avantaj. Bir de her takımın olmazsa olmazı golcüdür. Bu ikisi de bizde mevcut. Bu bir takım oyunudur ve bizim kadromuzda aksayan bir taraf olmadığı için hiç maç kaybetmeden grup maçlarını tamamladık. Şimdi o kupayı kaldırmak için elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Bize destek olan Uspar Yönetim Kurulumuza, turnuvada mücadele eden sporcularımıza ve en çokta bize destek olan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gruplarını 2. ve 3. bitiren takımlar çapraz eşleşme ile maç yapacak ve kazanan 2 takım Süper Lig'e çıkacak. Sıralamada 4. ve 5. olan takımlar çapraz eşleme ile maçlarını yapacaklar ve kazanan takımlar son bir müsabaka yapacak. Bunun sonucunda Süper Lig'e çıkacak olan 5. takımı belirleyecekler.

Yükselme B Grubu maçlarının tamamlanmasının ardından son durum şu şekilde:

B Grubu

1-Uspar Tekstil

2-Kemal Uğurlu Tekstil

3-Sirmersan Mermer

4-Kayteks Tekstil

5-Özgür Tekstil

6-Uğurlu Oto Cam

7-Kocaer Tekstil

8-Uğurlular Tekstil

B Grubu'nda ikili Play-Off oynayacak olan takımlar şu şekilde:

Kemal Uğurlu Tekstil

Sirmersan Mermer

Kayteks Tekstil

Özgür Tekstil - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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