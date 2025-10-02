Denizli OSB 6. Masa Tenisi Turnuvası şampiyonları belli oldu

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen ve geleneksel hale dönüşen Masa Tenisi Turnuvası'nda final karşılaşmaları gerçekleştirildi ve şampiyonlar belli oldu. Sporun, iş hayatındaki motivasyonu artırdığına ve kurumsal kültüre büyük katkı sağladığına inandıklarını dile getiren Başkan Derya Baltalı, "Bu vizyonla Yönetim Kurulumuzla birlikte bölgemize çok amaçlı, modern bir kapalı spor salonu kazandırmak istiyoruz. Bu proje ile ilgili gerekli adımların atılması noktasında karar aldık" dedi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Denizli Masa Tenisi İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası, DOSTEK Koleji Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Turnuva kapsamında Denizli OSB içerisinde faaliyet gösteren firmaların oluşturduğu 17 takım ve 68 sporcu, hem iş stresinden uzaklaşmak hem de sportif rekabet içinde kaynaşmak amacıyla bir araya geldi. Yapılan kura çekimi ardından 2 grup oluşturuldu ve lig usulüne göre maçlar yapıldı. İkinci turda ise ilk grupta ilk iki sırayı alan 8 takım yarıştı ve bu gruplardaki ilk iki takım ise final grubuna girmeye hak kazandı. Rekabetin ve heyecanın hat safhada yaşandığı turnuvada finale kalan 4 takım kendi aralarında eleme usulüne göre karşılaştı. Maçlar neticesinde rakiplerine üstünlük sağlayarak kazanan takım turnuvanın şampiyonu oldu.

Ana Tabloda final karşılaşmasına çıkan NESA Tekstil A Takımı ile PAÜ Hastane Takımı şampiyonluk için ter döktü. Finale yakışan ve heyecan dolu bir karşılaşmanın sonucunda 3-2'lik skor ile kupayı kaldıran takım PAÜ Hastane oldu. Klasman Grubunda ise şampiyonluk için Deniz Tekstil ve Başaranlar Mermer kıyasıya mücadele verdi. Karşılaşmanın galibi 3-2'lik skorla Deniz Tekstil oldu.

Turnuvada kazananların belirlenmesinin ardından ödül törenine geçildi. Törende ilk olarak Masa Tenisi Uluslararası Hakemi Sait Yücel'e ve Denizli İl Hakem Kurulu'ndan görevlendirilen hakemlere Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı plaketlerini takdim etti. Ardından turnuvanın en centilmenleri ödüllerine kavuştu. 6. Masa Tenisi Turnuvası'nın en centilmen takımı Görenler Etiket oldu. Turnuvanın en centilmen kadın sporcusu NESA Tekstil-B takımından Gamze Deveci olurken, en centilmen erkek sporcu ise Altınbaşak Tekstil takımından Onur Şengün oldu. Plaketlerini PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Hakan Alkan takdim etti. Denizli OSB 6. Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nda Klasman Grubu'nun kazananları madalya ve kupa ile ödüllendirildi. Klasmanda 4'üncülüğü kazanan takım AFZ Tekstil, 3'üncülüğün sahibi ise OSB Müdürlüğü takımı oldu. Ödüllerini Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş verdi. Klasman'da ikinciliğe adını yazdıran takım Başaranlar Mermer, şampiyon ise Deniz Tekstil oldu. Takımlara ödülleri Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu takdim etti. Ana tabloda çekişmeli maçların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Turnuva dördüncüsü Veritas Tekstil, üçüncüsü ise Bahar Tekstil takımı oldu. Ödülleri Denizli Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu verdi. Masa Tenisi Turnuvası'nın ikincisi NESA Tekstil- A Takımı, şampiyonu ise PAÜ Hastane olurken kazananlar madalya ve kupalarını Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı'nın elinden aldı.

"Bölgemize kapalı spor salonu kazandıracağız"

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı; "Bu turnuva bizim için sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda OSB içindeki firmalar arasında iletişimi ve çalışanlarımız arasında birlik, beraberlik duygusunu güçlendiren çok değerli bir etkinlik. Her yıl artan ilgiyle geleneksel hale gelmiş olması da bu alanda doğru adımlar attığımızın bir göstergesi. Sporun, iş hayatındaki motivasyonu artırdığına ve kurumsal kültüre büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Bu vizyonla Yönetim Kurulumuzla birlikte bölgemize çok amaçlı, modern bir kapalı spor salonu kazandırmak istiyoruz. Bu proje ile ilgili gerekli adımların atılması noktasında karar aldık. Çeşitli spor branşlarına uygun altyapıya sahip olacak bu tesis, çalışanlarımız ve gençlerimiz için sosyal bir yaşam alanı olacak. Denizli OSB olarak sadece üretim değil, yaşam kalitesiyle de örnek bir bölge olmayı hedefliyoruz. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm takımlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum; çünkü bu organizasyonlarla büyük bir OSB ailesi olduğumuzu bir kez daha hissediyoruz" dedi.

"Bakanlık ile yapmış olduğumuz görüşmelerin ardından programı netleştiriyoruz"

Açılışlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştüklerini ve program için detayları aktaran Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Bakanlık ile yapmış olduğumuz görüşmelerin ardından programı netleştiriyoruz. Denizli'ye geldikten sonra karşılayacağız. Ardından OSB'nin yürütmekte olduğumuz ve bakanlığında takibinde olan yeni kurduğumuz artıma tesisi, güneş enerji santralinin belki temel atma töreni o gün olacak gibi ve işçilerimize yönelik 700 konutluk bir projemiz vardı. Çalışmalarımız devam ediyor ve bunun gibi çalışmalarımızı ileteceğiz. Ardından Modern Fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. Şuanda bizim OSB Tekno Parkın temel atma töreni olacak" diye konuştu.

"Turnuvamıza ilgi ve katılım her yıl artıyor"

Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş ise; "Turnuvamız her yıl büyüyerek devam ediyor ve bu ilgi bizleri gerçekten memnun ediyor. Bu tür etkinliklerle hem OSB çatısı altındaki firmalar arasındaki bağı kuvvetlendiriyor hem de çalışanlarımıza keyifli ve paylaşım dolu bir ortam sunuyoruz. Destek veren tüm paydaşlara ve turnuvaya katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

6. Masa Tenisi Turnuvası Final Müsabakaları ve Ödül Töreni'ne; Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, Denizli Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Hakan Alkan, sanayiciler, sporcular ve aileleri katıldı.

Ödül töreni tüm takımların ve davetlilerin katılımıyla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - DENİZLİ