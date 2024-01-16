Denizli'de Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Yarışmaları Tamamlandı

Denizli'de Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Yarışmaları yoğun katılımla tamamlandı. Dün akşam yapılan törenle dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden aldı.

Çok Amaçlı Spor Salonunda 15 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde başlayan Yıldızlar Floor Corling yarışmalarına 172 sporcu katıldı. Dün akşam yapılan törenle dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden aldı.

Şampiyonlar kupayı kaldırdı

Gün boyu devam eden yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri yapılan törenle verildi. Yıldız Kızlar kategorisinde, Baklan Kavaklar Beyelli Mehmet Altaş Ortaokulu 1.'inci, Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu 2.'nci, Yahşiler Ortaokulu 3.'üncü, Pamukkale Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu 4.'üncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde, Pamukkale Muhammet Serter İmam hatip Ortaokulu 1.'inci, Yahşiler Ortaokulu 2.'nci, Müşerref Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 3.'üncü, Kezban Ali Çınar İmam Hatip Ortaokulu 4.'üncü, Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu 5.'inci oldu. Yıldız Karma kategorisinde, Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulu 1.'inci, Sait Kalaycıoğlu Ortaokulu ise 2.'nci oldu.

Şampiyonlara kupalarını Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti. Karma kategorisinde ilk 2 takım, Kızlarda ilk 4 takım, Erkeklerde ise ilk 5 takım Şubat ayında yapılacak gruplarda Denizli'yi temsil etmeye hak kazandı - DENİZLİ