Davinson Sanchez: Galatasaray, Avrupa seviyesinde bir takım

Galatasaray'ın Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, " Galatasaray, Avrupa seviyesinde bir takım. O yüzden buraya geldim" dedi.

Galatasaray'ın evinde 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçı sonrası sarı-kırmızılıların Kolombiyalı oyuncusu Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu. İlk olarak 2-1 kazanılan maçla ilgili düşüncelerini aktaran Kolombiyalı futbolcu, "Mutluyuz her şeyden önce. Zor bir dönem çünkü istediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz. Fark yapabileceğimiz maçlarda farkı açamıyoruz. Fakat goller gelecektir. Takım kendine güveniyor. Taraftarımızın da hoşuna gidecek bir oyunu yakında görmeye başlayacaklardır" diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye odaklanacağız"

Galatasaray'ın salı günü oynayacağı Manchester United maçında oynayıp oynamayacağına ve maçtan beklentilerine dair düşüncelerini belirten Davinson Sanchez, "Buna hoca karar verir. Bu daha çok ona sorabileceğiniz bir soru. Dünyaca ünlü bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki de çok iyi bir takım. Şu an iyi bir dönemden geçmiyor olabilirler ama biz oraya gidip puan almak için mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye odaklanacağız" diye konuştu.

" Galatasaray, Avrupa seviyesinde bir takım"

Galatasaray'ın Avrupa seviyesinde bir takım olduğuna ve Galatasaray'ı tercih etmesinde bu durumun etkili olduğuna değinen 27 yaşındaki futbolcu, "Futbol her yerde aynı. Güney Amerika'da da diğer liglerde de aynı. Bence kendin olmalısın. Nasıl bir oyuncuysan öyle devam etmelisin. Sonrasında da senden istenilenlere odaklanman gerekiyor. Farklı takımlarda farklı istekler olabilir. Galatasaray da Avrupa seviyesinde bir takım. Zaten o yüzden buraya geldim. Sahada en iyisini yapmaya odaklanmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Takıma ne katabileceğime odaklanıyorum"

Hakemle ilgili yorum yapmanın doğru olmadığını ve kendisinin takıma neler katabileceğine odaklandığını söyleyen Sanchez, "Bence hakem ya da herhangi bir şey üzerine yorum yapmak çok doğru değil. Kaleci çok zaman harcadı bugün. Sarı kartlarla çözülebiliyor bu tür durumlar ama tabii ki bu hakemin vereceği bir karar. Takıma ne katabileceğime odaklanıyorum. Hangi ligde ya da nerede oynadığım önemli değil. Önemli olan takıma neler katabileceğim ve en iyi şekilde kendimi nasıl adapte edebileceğim. Beni iyi karşıladılar. Dolayısıyla adaptasyonum da kolay olmuştu" sözlerini kaydetti.

"Taraftarlar bütün maçlarda kendini gösteriyor"

Maç sonu galibiyet üçlüsü çektirmesinin ve taraftarı oynadığı maçlarda nasıl bulduğunun sorulması üzerine Davinson Sanchez, "Taraftarlar evde veya deplasmanda, bütün maçlarda kendini gösteriyor. Aynı pozisyonda oynadığım oyuncular çok kaliteli ve aynı zamanda çok iyi insanlar. Kimin oynayacağına hoca karar verir her zaman. Ben elimden geleni yaparım. Antrenmanlarda, maçlarda neler yapabiliyorsam hepsini göstermeye çalışırım. 3-4 günde bir maçımız var ve ben olabildiğince çok oynamaya çalışıyorum. Onun dışında ailem de burada mutlu. Biz burada her maça çıktığımızda taraftarımızın hoşuna gidecek, onları coşturacak şeyler yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL