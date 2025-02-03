Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi

Türkiye'nin gözü Ege'de! Herkesi endişelendiren soruya yanıt geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye'ye PKK'nın Suriye'de varlık gösteremeyeceğine dair söz verdik

Ankara ziyareti öncesi Şara'dan çarpıcı çıkış: Türkiye'ye söz verdik
MGK Genel Sekreterliğine AFAD Başkanı Okay Memiş atandı

AFAD Başkanı'na MGK'da kritik görev
Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa tsunamiye yol açabilir

Depremlerle ilgili uykuları kaçıracak uyarı: Patlama olursa...

David Beckham, Beşiktaş'ta

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MLS'te mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, reklam çekimi için İstanbul'a geldi ve Hakkı Yeten Tesisleri'nde, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi.

MLS'te mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile bir araya geldi.

REKLAM ÇEKİMİ İÇİN İSTANBUL'DA

49 yaşındaki futbol efsanesi David Beckham'ın reklam çekimi için İstanbul'a geldiği ve bu nedenle Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştuğu belirtildi.

İşte o buluşmadan kareler;

David Beckham, Beşiktaş'ta

David Beckham, Beşiktaş'ta

David Beckham, Beşiktaş'ta

David Beckham, Beşiktaş'ta

"TÜRK FUTBOLUNUN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

David Beckham, geçtiğimiz günlerde katıldığıDavos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Türk futbolundan övgüyle bahsetmişti. CNBC-e'den Berfu Güven'in sorusunu yanıtlayan Beckham, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

David Beckham, Beşiktaş'ta
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Mine Tugay'dan kötü haber!
img

İstanbul'un bu ilçeleri beyaza bürünecek
img

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmene avukatlarından dikkat çeken talimat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YPG/PYD'li teröristi canlandıran oyuncu Melisa Sözen ifade verdi

Ünlü isim, terör örgütü propagandası suçundan ifade verdi
Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı

Fenerbahçe'den olay yaratacak Galatasaray paylaşımı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Kayınpeder ile gelin öpüştüğü sahne izleyiciyi ayağa kaldırdı

Türk dizisinde büyük skandal! Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.