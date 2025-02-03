David Beckham, Beşiktaş'ta

MLS'te mücadele eden Inter Miami'nin sahibi olan dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham, Beşiktaş Hakkı Yeten Tesisleri'nde, siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile bir araya geldi.

REKLAM ÇEKİMİ İÇİN İSTANBUL'DA

49 yaşındaki futbol efsanesi David Beckham'ın reklam çekimi için İstanbul'a geldiği ve bu nedenle Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştuğu belirtildi.

İşte o buluşmadan kareler;



"TÜRK FUTBOLUNUN BÜYÜK BİR HAYRANIYIM"

David Beckham, geçtiğimiz günlerde katıldığıDavos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda Türk futbolundan övgüyle bahsetmişti. CNBC-e'den Berfu Güven'in sorusunu yanıtlayan Beckham, "Birkaç kez Türkiye'de oynadım. Gol attım, hayır bir penaltı kaçırdım Türkiye'de. Yine de kazanmamızla sonuçlandı. Türk futbolunun büyük bir hayranıyım. Oradaki oyuncuların büyük hayranıyım. Çünkü orada oynarken hep zorlu oluyor" ifadelerini kullanmıştı.