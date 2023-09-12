Dalic fena bilendi! Hırvatlar, Ermenistan zaferi sonrası Türkiye ile karşılaşmak için gün sayıyor

EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan Hırvatistan, Ermenistan'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Hırvat hoca Zlatko Dalic, Türkiye maçını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

"TÜRKİYE MAÇI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Dalic yaptığı açıklamada, "Osijek'te Türkiye, Cardiff'te Galler maçlarımız var. Mümkün olan en kısa sürede birinciliği garantilemek istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Osijek'teki Türkiye maçı için sabırsızlanıyorum." dedi.

"KONTROL BİZDEYDİ"

Ermenistan maçı ile ilgili de konuşan Dalic, "Maçın tamamında kontrol bizdeydi, birçok fırsat vardı. Maçı sakin bir şekilde bitirmek için ikinci gole ihtiyacımız vardı. Sonunda biraz panik yaşandı. Zorlu rakip, sıcak saha. Acelemiz yoktu, kompakttık. Bazı durumlarda Ermenistan tehlikeliydi ama galip gelmek en önemlisiydi." ifadelerini kullandı. Hırvatistan ile Türkiye, 12 Ekim'de Osijek'te karşı karşıya gelecek.