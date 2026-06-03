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2026 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu: Curaçao

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Curaçao, tarihinde ilk kez turnuvaya katılacak. E Grubu'nda Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile mücadele edecek takımın kadrosunda Konyaspor ve Iğdır FK'dan oyuncular bulunuyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda katılacak Curaçao, tarihinde ilk kez turnuvada boy gösterecek.

E Grubu'nda Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador'la mücadele edecek Curaçao'nun kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Hollandali teknik direktör Dick Advocaat'ın Dünya Kupası'na taşıdığı Curaçao, tarihinde ilk kez organizasyonda boy gösterecek.

Advocaat, takımın Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasının ardından kızının sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrılmış yerine bir başka Hollandalı çalıştırıcı Fred Rutten geçmişti. Ancak Dick Advocaat, Dünya Kupası'na sayılı günler kala yeniden görevinin başına döndü.

İlk eleme turunda Haiti, St. Lucia, Aruba ve Barbados'la eşleşen Curaçao, grubu ilk sırada tamamlayarak final grubuna yükseldi. B Grubu'nda Jamaika, Trinidad ve Tobago ile Bermuda'nın bulunduğu grubu 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan toplayarak lider tamamlayan Curaçao, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Curaçao Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Trinidad ve Tobago-Curaçao: 0-0

Curaçao-Bermuda: 3-2

Curaçao-Jamaika: 2-0

Curaçao-Trinidad ve Tobago: 1-1

Bermuda-Curaçao: 0-7

Jamaika-Curaçao: 0-0

Puan durumu:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Curaçao

6

3

3

0

13

3

10

12

Jamaika

6

3

2

1

11

3

8

11

Trinidad ve Tobago

6

2

3

1

7

5

2

9

Bermuda

6

0

0

6

3

23

-20

0

Öne çıkan oyuncuları

Curaçao'nun güncel kadrosunda Türkiye'de forma giyen isimler yer alıyor. Takımın en önemli isimlerinden birisi Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibinde oynayan savunma oyuncusu Armando Obispo. TÜMOSAN Konyaspor'da oynayan defans Riechedly Bazoer ve Iğdır FK forması giyen kaptan Leandro Bacuna, Türk futbolseverlerin tanıdığı isimler arasında.

Volendam'da oynayan orta saha oyuncusu Juninho Bacuna da Curaçao'nun güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Tyrick Bodak (Telstar), Trevor Doornbusch (Venlo), Eloy Room (Miami)

Defans: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (Waalwijk), Sherel Floranus (Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Orta saha: Juninho Bacuna (Volendam), Leandro Bacuna (Iğdır FK), Livano Comenencia (Zurich), Kevin Felida (Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (Telstar), Godfried Roemeratoe (Waalwijk)

Forvet: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu), Brandley Kuwas (Volendam), Jurgen Locadia (Miami), Jearl Margaritha (Beveren)

Maç takvimi

Curaçao'nun 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

14 Haziran Pazar:

20.00 Almanya-Curaçao (Houston Stadı-Houston)

21 Haziran Pazar:

03.00 Ekvador-Curaçao (Kansas Şehir Stadı-Kansas)

25 Haziran Perşembe:

23.00 Curaçao-Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı-Philadelphia)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
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