Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Muğla'da Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve 8 Ekim 2023 günü başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu' için Muğla'da hazırlıklar tamamlandı. 8 günde 8 etap şeklinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte Fethiye, Marmaris ve Bodrum etapları da bulunuyor. Program kapsamında Muğla 19 dilde 190 ülkede tanıtılmış olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen ve 8 Ekim 2023 günü başlayacak olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu' için Muğla'da hazırlıklar tamamlandı. 8 günde 8 etap şeklinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte Fethiye, Marmaris ve Bodrum etapları da bulunuyor. Program kapsamında Muğla 19 dilde 190 ülkede tanıtılmış olacak.

Türkiye yüzyılında, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58. yılında 8 gün boyunca profesyonel yol bisikletinin kalbinin atacağı, doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan heyecan için geri sayım başladı.

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya'dan Kemer'e, Kalkan'dan Fethiye'ye, Marmaris'ten Bodrum'a, Selçuk'tan Manisa ve İzmir'e ardından İstanbul-Sultanahmet'e 24 takımdan 36 ülkeden 168 bisikletçinin zorlu ve heyecanlı mücadelesi nefesleri kesecek.

Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyon 190 ülkede 19 dilde milyonlarca kişi tarafından izleneceği belirtildi. Dev Organizasyonun 4 Etabı Muğla'da gerçekleşecek. Fethiye Babadağ- Fethiye Marmaris, Marmaris Bodrum ve Bodrum Selçuk etapları ile tura ev sahipliği yapacak Muğla, 19 dilde 190 ülkede milyonlarca insana ulaşacak. Akdeniz ve Ege'nin eşsiz atmosferi arasından yol alacak bisikletçiler, 8 etap sonunda 15 Ekim'de İstanbul'da bitişe ulaşacaklar.

Dev organizasyon için Muğla Valisi İdris Akbıyık başkanlığında çalışmalarını sürdüren kurum ve kuruluşlar, turun Muğla'dan sorunsuz geçmesi yönünde önemli bir çalışma yürütüyorlar. Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, turun geçeceği güzergahlar da dahil olmak üzere, ödül törenleri ve start alanında yapılacak etkinliklerle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirttiler.

Tur kapsamında bir çok ünlü ismin de Muğla'ya geleceğini söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyon'nu Muğla Temsilcisi İlker Cömert; "Ünlü Alman sprinter Andre Greipel ile birlikte Türkiye Turu'nun en çok etap kazanan ismi Britanyalı Mark Cavendish, rekoru tek başına eline geçirmek için yarışırken en büyük rakiplerinden biri bu yıl Fransa Bisiklet Turu'nu puan klasmanı şampiyonu olarak tamamlayan ve turda 2 kez Yeşil formayı kazanan Belçikalı yıldız Jasper Philipsen olacak. Zorlu etapların geçileceği tur, çoğunlukla sprinterlerin mücadelesine sahne olacak. Bu yılın en kısa etabı, 104 kilometrelik Fethiye-Babadağ etabı, genel klasman favorilerinin öne çıkacağı etap olacak. Bisikletçiler, üçüncü etapta, bin 937 metre yükseklikte bitişe ulaşacaklar" dedi

8 Ekim'de Alanya-Antalya etabıyla başlayacak zorlu ve keyifli mücadelenin, 15 Ekim'de İstanbul-İstanbul etabıyla tamamlanacağını belirten Cömert, "Dev organizasyon, TRT Spor ve Eurosport'tan yapılacak her gün en az 2 saatlik canlı yayınlarla 190 ülkede 13 dilde milyonlarca insana ulaşacak" dedi.

Genç yetenekler ve deneyimli bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2023 parkuru şu şekilde olacak: 1. Etap: 8 Ekim Alanya - Antalya. 2. Etap: 9 Ekim Kemer - Kalkan. 3. Etap: 10 Ekim Fethiye - Babadağ. 4. Etap: 11 Ekim Fethiye - Marmaris. 5. Etap: 12 Ekim Marmaris - Yalıkavak. 6. Etap: 13 Ekim Bodrum - Selçuk. 7. Etap: 14 Ekim Selçuk - Manisa- İzmir. 8. Etap: 15 Ekim İstanbul - İstanbul. - MUĞLA