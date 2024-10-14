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Cumhurbaşkanlığı Himayesinde 5. Uluslararası Yat Yarışları Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Himayesinde 5. Uluslararası Yat Yarışları Başlıyor
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. 26 Ekim'de başlayacak yarışlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda son bulacak. Yarışmanın, İstanbul Boğazı'nda yapılacak olan kısmında katılımcılar, Cumhuriyet Kupası için mücadele edecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından yapılacak 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nın basın toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Kupası için mücadele edilecek organizasyonun basın toplantısı, Fişekhane'de yapıldı. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, 26 Ekim'de başlayacak, 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası ödül töreni ile sona erecek. Toplantıya, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

Ekrem Yemlihaoğlu: "Türk yelkencileri halkımızla buluşturmak niyetindeyiz"

Gösterilen ilgi ve alaka için teşekkür ederek sözlerine başlayan Ekrem Yemlihaoğlu, "Herkes için en önemli, en güzel günlerden biri olan 29 Ekim yaklaşıyor. Bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugünlere gelirken kırılma anları hep denizlerde yaşanmış. Bizlere nice acılar çekilerek emanet edilen mavi vatanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da bizlere kutsal emaneti teslim eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilere minnet duygumuzu ifade etmek üzere tören yapacağız. Türk yelkencileri halkımızla buluşturmak niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Özlem Akdurak: "Başarılar dolu keyifli bir yarış olacağına inanıyorum"

Çok anlamlı bir faaliyetin 5. yılını kutlayacaklarını belirten Özlem Akdurak, "Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları ülkemizin coğrafyasını dünyanın önüne seren, gerçekleştirildiği her lokasyonda Türkiye'nin nasıl bir merkez olabileceğini tüm dünyaya gösteren değerli bir yarış. Başarılar dolu keyifli bir yarış olacağına inanıyor, herkesin katılımına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Volkan Demiroğlu: "Yelken, şirketimizin değerleriyle özdeşleşiyor"

Cumhuriyet Kupası heyecanına az bir süre kaldığını aktaran Volkan Demiroğlu da, "Yelken, şirketimizin değerleriyle özdeşleşiyor. Bu destek bizim için ayrıca anlamlı. Dünyanın 4 bir yanından sporcular geliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm yarışçılara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Yarış ile ilgili detayları ve teknik bilgileri aktaran Engin Yuvaktaş ise şunları kaydetti:

"Şamandıra yarışlarıyla başlayacak mücadelede 29 Ekim'de İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, kupa için Boğaz'ın zorlu parkurunda mücadele edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, Cumhuriyet Bayramı'ndaki yarışa, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak. Muğla ve İstanbul'da gerçekleştirilecek etaplar sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, 'Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu' unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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