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Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, futbol camiasına çağrı yaparak "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programına katıldı.

Hükümetleri döneminde spor altyapısına yaptıkları yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2002 yılında Türkiye genelinde 595 futbol sahası varken, biz bunu 2,5 kat artışla bin 365'e çıkardık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolda gerilimli atmosferin sporun ruhuna zarar verdiğini belirterek, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, gerek heyecan seviyesi gerekse centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz." dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında "Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Milyonların ilgiyle, beğeniyle takip ettiği sporcularımızın da sorumlu davranarak topluma ve gençlerimize örnek olmalarını istiyoruz. Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa, bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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