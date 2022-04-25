Çukurca Rafting Takımından büyük başarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurca Rafting Takımından büyük başarı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çukurca Rafting Takımından büyük başarı

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Mardin'de düzenlenen yarışmada Çukurca Rafting Takımı büyük başarı gönderdi.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Mardin'de düzenlenen yarışmada Çukurca Rafting Takımı büyük başarı gönderdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Beyazsu bölgesinde düzenlenen Okullar Arası Rafting Bölge Yarışmasına katılan takımlar dereceye girmek için büyük mücadele gönderdi. Çukurca'dan yarışmaya katılan

Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi Rafting Takımı ise kızlarda grubunda yarışmada birinci oldu. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Nusaybin, Rafting, Türkiye, Mardin, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title