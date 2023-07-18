Cristiano Ronaldo'nun Türkiye Ligi için söylediklerine tepkiler çığ gibi

Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo'ya hazırlık maçında 5-0 yenildikleri mücadelenin ardından çarpıcı bir açıklamada bulundu. Suudi Arabistan Ligi'ni öven Portekizli yıldız, "MLS'ten daha iyi. Bir yıl içinde de Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun bu sözleri Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo, Celta Vigo ile oynadıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu. Suudi Arabistan Ligi'nin 1 sene içinde Türkiye Ligi'ni geçeceğini belirten Portekizli yıldıza tepki yağdı.

"TÜRKİYE VE HOLLANDA LİGİ'Nİ GEÇECEK"

Cristiano Ronaldo yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Ligi MLS'ten daha iyi. Bir yıl içinde de Türkiye ve Hollanda Ligi'ni geçecek." dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri Türk futbolseverlerin tepkisini çekti.

"ŞİMDİ HERKES BURAYA GELİYOR"

Portekizli yıldız ayrıca, "Avrupa futboluna geri dönmeyeceğim. Kapılar benim için tamamen kapandı. Beni Suudi Arabistan'a gittiğim için eleştirdiler. Peki şimdi ne oldu? Ben yolu açtım ve şimdi herkes buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Ronaldo'ya gelen tepkiler şöyle: