Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Çorum FK'nın Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun maçı değerlendirdi.

"Futbolcu kardeşlerimizin onurlu duruşu bizim için önemliydi"

İlk olarak basın mensuplarına karşılaşmayı değerlendiren Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, "İki hafta üst üste aldığımız farklı sıkıntılı sonuçlar neticesinde, hafta içi liglerde yaşanan olumsuzluklar sonrasında burada futbolcu kardeşlerimizin onurlu duruşu ve mücadelesi, taraftarlarımızın bizi terk etmemesi, bizimle beraber buraya gelmesi bizim açımızdan önemliydi. Bundan daha önemlisi Çorum halkının göstermiş olduğu, hatta iki sevgili kardeşimizin 'Çorum-Malatya el ele, buraya' diye pankartı, '6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız, hoşgeldin Malatya' demesi, futbolun insanları bir araya getirdiği bir olgu olduğunu burada bir daha gördük. Bu küçük kardeşlerimize ve Çorum halkına teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ellerinden gelen çabayı gösterdiler"

Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise Yeni Malatyaspor'un zor bir dönem yaşadığını belirterek, "Önemli bir müsabaka. Rakip takımın durumunu herkes biliyor. Öncelikle onları tebrik ediyorum, gencecik çocuklar. Ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama ligde bir yere kadar gösterebiliyorlar. Bizim için de oyuncular için de kolay bir karşılaşma olmuyor. Çünkü farklı duygularla karşılaşmaya çıkıyorsunuz. Çok büyük ihtimalle herkesin kazanabileceği bir müsabaka, ondan dolayı kolay değil. Öncelikle bunu başardık, 3 puanı hanemize yazdık. Ligin bir haftasını da geride bıraktık" diye konuştu.

"Cumartesi günü önemli bir viraj"

15 Şubat'ta Kocaelispor'a konuk olacakları karşılaşmaya hazırlanmak için maçta değişiklikler yaptıklarını belirten Özbalta, "Bir kaç kişiyi değiştirerek oynamaya çalıştık. Cumartesi günü de Kocaelispor müsabakası var. O maç öncesinde birkaç oyuncuyu, dinlendirmek ve biraz daha fiziksel açıdan hazırlanmak için değişiklikler yaptık. 3 puan aldık, o anlamda mutluyum. Cumartesi günü önemli bir viraj. Artık ligde her hafta basamak basamak iletiyoruz ve puanlar birbirlerine çok yakın. Bu sene lig böyle gidecek. Kendi sahalarında, seyirci desteği ile maçı kazanmak isteyecekler. Biz de hazır olma durumundayız" şeklinde konuştu. - ÇORUM